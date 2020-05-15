В чем различие между маркировками «kõlblik kuni» и «parim enne» на упаковке продуктов?

Время от времени снова возникает вопрос, в чем разница между выражениями «kõlblik kuni» и «parim enne»? Различие понять легко, если задуматься над значением слов.

Продукты питания, на которых обозначено «kõlblik kuni» (годен до), не пригодны к употреблению в пищу по истечении указанного срока. Продукты питания, на которых обозначен срок «parim enne» (лучший до), уже не обладают наилучшими свойствами по истечении указанного срока, но некоторое время все еще пригодны к употреблению в пищу.

«Kõlblik kuni» обозначает дату, до которой продукт питания можно безопасно употреблять. Такая маркировка наносится на скоропортящиеся продукты, такие как, например, копченая рыба, мясные продукты, салаты и йогурты. После истечения срока «kõlblik kuni» такие продукты питания нельзя продавать, раздавать или употреблять в пищу, так как по окончании этого срока в них могут начать развиваться опасные для здоровья микроорганизмы.

В отношении скоропортящихся продуктов особенно важно придерживаться условий хранения, указанных на упаковке, обычно необходимо хранить такие продукты охлажденными, то есть при температуре холодильника +2…+6 ˚C. Также важно придерживаться условий использования, указанных на упаковке, таких, например, как «pärast pakendi avamist tarbida 3 päeva jooksul» (употребить в течение трех дней после вскрытия упаковки).

«Parim enne» обозначает дату, до которой продукт питания сохраняет свое предполагаемое качество. После истечения даты «parim enne» свойства продукта, например, запах, вкус или текстура могут немного измениться, но по-прежнему являются хорошими, и определенный период времени этот продукт еще безопасен для употребления в пищу. Сроком «parim enne» маркируются хлеб, печенье, сладости, мука, безалкогольные напитки, консервированные и многие другие виды продуктов питания. Можно привести следующие примеры изменения свойств качества: вкусовые добавки уже не такие ароматные, но все еще хороши; хлеб перестаёт быть мягким, но еще годен к употреблению; возможно пониженное содержание витаминов в утренних сухих завтраках.