Пт, 15.05.2020
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Лесные домики и гостевые центры RMK скоро будут открыты для посетителей

Лесной домик Коорасте.

ФОТО: Priit Pullerits/Postimees/Scanpix

Популярные лесные объекты RMK скоро будут вновь готовы к приему посетителей, пишет Kodustiil.

По словам Марге Раммо, руководителя отдела посещений Центра управления государственными лесами (RMK), с момента объявления чрезвычайного положения все туристические центры и лесные домики RMK были закрыты для посетителей.

В связи со смягчением ограничений все туристические центры RMK будут открыты начиная с 18 мая. Летние лесные домики, которые нравятся отдыхающим, будут закрыты до 1 июня. Любителям отдыхать на природе рекомендуется тщательно обдумать маршрут своего путешествия и избегать людных мест.

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