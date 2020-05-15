Лесные домики и гостевые центры RMK скоро будут открыты для посетителей

По словам Марге Раммо, руководителя отдела посещений Центра управления государственными лесами (RMK), с момента объявления чрезвычайного положения все туристические центры и лесные домики RMK были закрыты для посетителей.

В связи со смягчением ограничений все туристические центры RMK будут открыты начиная с 18 мая. Летние лесные домики, которые нравятся отдыхающим, будут закрыты до 1 июня. Любителям отдыхать на природе рекомендуется тщательно обдумать маршрут своего путешествия и избегать людных мест.