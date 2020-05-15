Прогноз ⟩ Компенсация по зарплате смягчает влияние кризиса, но большая часть ее получателей к осени потеряет работу

По словам экономиста Банка Эстонии Орсоли Соосаар, рост занятости на 1,3% как в первом квартале этого года, так и в прошлом году был в основном обеспечен сектором услуг, в то время как занятость в промышленном секторе отражала охлаждение экономики.

«Согласно краткосрочной статистике за второй квартал, влияние мер по предотвращению распространения вируса на спрос на рабочую силу в сфере услуг является сильным, но потеря рабочих мест сгладит меры правительства по урегулированию кризиса», - сказала Соосаар в пресс-релизе.

Коронакризис ударил одновременно и по спросу, и по предложению, и первым делом - именно по трудоемкому сектору услуг. В результате кризис прежде всего достиг рынка труда, о чем свидетельствует резкий рост числа зарегистрированных безработных в марте и апреле.

Сейчас в Кассе по безработице зарегистрировано около 50 000 безработных, или, по состоянию на 12 мая, 7,7% рабочей силы. В дополнение к ним более 100 000 человек получили от государства компенсацию по зарплате, это еще 15%. В сфере гостиничных услуг и общественного питания компании получают компенсацию заработной платы примерно на 45 процентов работников, а в обрабатывающей промышленности - почти на пятую часть работников.

В то же время компенсация заработной платы является дорогостоящей, поэтому она не может применяться бесконечно. "Значительная часть получателей компенсаций к осени всё равно потеряет работу", - сообщила старший экономист Swedbank Лийз Элмик, по прогнозу которой, в осени безработица достигнет 15 процентов, а в следующем году опустится до 8%. Сильнее всех пострадают туризм, транспорт и производство.

«Поэтому важно, чтобы люди, потерявшие работу, получали поддержку от государства для улучшения своих знаний и навыков, чтобы они могли найти работу в областях с потенциалом роста в будущем», - добавила Соосаар.

Согласно Swedbank, передвижение и потребление несколько выросли за последнюю неделю, и постепенное ослабление ограничений вселяет оптимизм как в бизнес, так и в домашние хозяйства.

«Восстановление после кризиса будет все же сложным», - считает Элмик. - Люди боятся за свое здоровье, а также опасаются возможных экономических трудностей. Стимулирование экономики также замедляется отсутствием экспортных заказов».

Экономические трудности, вызванные кризисом и ростом безработицы, ослабляют давление на заработную плату. По данным Налогового департамента, рост заработной платы в первом квартале еще был довольно быстрым, почти на 7%, но во втором квартале он должен значительно замедлиться. Согласно прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата в этом году увеличится всего на 0,5 процента.

По данным Департамента статистики, в первом квартале этого года уровень участия в рабочей силе в Эстонии составлял 71,7, уровень занятости составлял 68,1, а уровень безработицы составлял пять процентов. Эти показатели еще не отражают негативного влияния чрезвычайного положения на местный рынок труда.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эстонии Эвели Вооленс подтвердила, что в первом квартале было занято 670 300 человек, что на 8 500 больше, чем в то же время в прошлом году. «Как и в первом квартале прошлого года, 571 400 человек работали полный рабочий день. Количество сотрудников, занятых неполный рабочий день, увеличилось, их было 98 800 », - сказала Вооленс.

Работников, занятых неполный рабочий день, которые хотели бы работать больше и были бы готовы принять дополнительную работу в течение двух недель, было6 900

В первом квартале было 35 000 безработных, что немного больше, чем в то же время в прошлом году.