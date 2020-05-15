Видео ⟩ В День Таллинна на Рейди-теэ прошло открытие фонтанов

Сегодня, в День Таллинна, на Рейди-теэ запустили фонтаны, которые будут радовать горожан до осенних заморозков. Тем самым Рейди-теэ получила завершающий штрих своего оформления.
На открытии фонтанов мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что Рейди-теэ – не только городская магистраль.
«Вместе с этой улицей мы получили новое городское пространство, и Таллинн стал более открытым морю, - сказал мэр. – Уже сейчас Рейди-теэ стала одним из излюбленных мест отдыха горожан, несмотря на то, что все еще сохраняется режим чрезвычайного положения и теплая погода пока не наступила. Наверняка совсем скоро людей, прогуливающихся по этой улице, станет еще больше».
Фонтаны на Рейди-теэ выполнены в виде низких водных каскадов - через них можно переступать. Они оборудованы цветной подсветкой, что делает их особенно эффектными в вечерних сумерках. В качестве дизайнерского решения были использованы морские формы и разнообразные типы фонтанов.
На данный момент работают все городские фонтаны, и вместе с четырьмя фонтанами на Рейди-теэ их в Таллинне стало 46.