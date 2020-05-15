В Эстонию прибыла 1-я постоянная противоминная группа НАТО

В Эстонию прибыли флагман 1-й постоянной противоминной группы НАТО FGS Donau, минные тральщики FGS Fulda, HMS Ramsey и HNLMS Willemstad, а также минный тральщик HNOMS Otra. С эстонской стороны поддержку учениям оказывают минные тральщики Admiral Cowan и Ugandi и штабное судно Wambola.

1-я постоянная противоминная группа НАТО, одна из четырех подчиняющихся морскому командованию НАТО групп судов, является подразделением повышенной готовности, предоставляющим противоминную компетенцию. Альянс может с коротким сроком предупреждения отправлять ее в различные регионы мира.

ВМС Эстонии более десяти лет участвуют в работе противоминной группы НАТО, на каждые полгода они предоставляют один военный корабль для участия в составе подразделения. С июня 2016 по июнь 2017 года 1-й постоянной противоминной группой НАТО (SNMCMG1) впервые в истории руководил офицер ВМС Эстонии — капитан-лейтенант Йохан-Элиас Сельямаа. В первой половине 2017 года членами штаба подразделения также были военнослужащие ВМС Эстонии.