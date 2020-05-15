Сегодняшний диктант по случаю Дня Таллинна по количеству участников стал рекордным

Традиционный диктант, который в этом году проводился в электронном формате, сегодня написали около двух тысяч человек. В числе прочих, свои силы в диктанте испытали мэр Таллинна Михаил Кылварт и вице-мэры Эха Вырк и Айвар Рийсалу.
Как подчеркнул мэр Михаил Кылварт, 15 мая всегда был важным днем для таллиннцев.
«Язык – это не только средство общения, но и основа культуры и идентичности. Мне приятно, что именно сегодня, в День Таллинна, мы вместе пишем диктант. Как говорил Яан Кроссь, всё, что человек когда-либо написал – это и есть его история. Создадим историю Таллинна вместе», - сказал мэр Таллинна.
В э-диктанте могли принять участие все, кто ценит хороший эстонский язык и желает убедиться в своих знаниях. Тема диктанта всегда была связана с эстонской литературой, культурой и историей Таллинна. Нынешний диктант посвящен легендарным таллиннцам Яану Кроссю и Георгу Отсу, столетие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Текст, составленный учителями Юлле Салумяэ (Гимназия Густава Адольфа), Сеорийн Йыгисе (Таллиннская гимназия для взрослых) и Кристой Ныммик (Ваналиннаская образовательная коллегия), зачитал известный актер Мярт Аванди.
Если в прошлом году диктант на площади Вабадузе написали 1800 человек, то сегодня число участников приблизилось к отметке в 2100 человек.
«Мы не ставили перед собой цель побить прошлый рекорд, но именно так и произошло – сегодня диктант написали 2085 человек. Таким образом, по сравнению с минувшим годом, число участников снова выросло», - заключил мэр.
Диктант можно посмотреть в повторе в Youtube: https://www.youtube.com/user/TallinnLV
В рамках Дня Таллинна ученики смогли принять участие в соревновании по дигитальной культуре Keeleklipp 2020, лучшие работы были объявлены непосредственно перед диктантом. В конкурсных видео молодежь передала свой взгляд на красоту Таллинна и эстонского языка. Лучшие видео определило жюри, учитывая результаты зрительского голосования.
Сердца публики завоевал клип с поэзией, авторами которого являются ученики Таллиннской 21-й школы Мартин Райд, Ханна Грете Ребане и Альберт Адер. Эта же работа (https://www.youtube.com/watch?v=7evvL2SLIIc&feature=youtu.be) победила среди участников возраста гимназической ступени. Среди учеников 7 - 9 классов наибольшее количество баллов набрало видео, созданное учениками Основной школы Каламая Ангелиной Росе Аболроус и Ирис Ряммелди (https://www.youtube.com/watch?v=Oq_0niitWUY&feature=youtu.be). В возрастной категории с 4 по 6 класс лучшим признан клип учеников Таллиннской реальной школы Лизы Пруули, Марие Сонге и Берты Лембер (https://www.youtube.com/watch?v=NYj17XsWr_M&feature=youtu.be).
Среди младших классов не было равных клипу «Мой любимый город» (https://www.youtube.com/watch?v=n5lgckDbe_4&feature=youtu.be), автор которого – Марго Орлова из Таллиннской мустамяэской гуманитарной гимназии. Были вручены и особые премии, о них можно почитать здесь: https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Tallinna-paeva-etteutlusel-kuulutati-valja-parimad-keeleklipid?filter_otsing_uudis_rubriik_id=35