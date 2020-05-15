Во время чрезвычайной ситуации в таллиннском ЗАГСе оформили более 200 браков и 70 разводов

«Поскольку мы оказываем услуги многим горожанам, то рекомендуем, по возможности, при подаче заявлений по-прежнему использовать электронные каналы связи и общаться вместо прямого контакта по телефону или электронной почте, - сказала Карин Каск. - Конечно, при необходимости можно подать заявление или оформить акт гражданского состояния на месте, во время работы департамента. Исходя из рекомендаций Департамента здоровья, начиная с понедельника, 18 мая, мы можем пускать в помещение 10 человек одновременно, но соблюдая при этом правило 2+2. Если во время действия режима чрезвычайной ситуации брак заключался исключительно при участии лишь самой пары и без гостей, то теперь мы можем регистрировать брак в присутствии гостей – до десяти человек».