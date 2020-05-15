Департамент шоссейных дорог планирует временно сократить продолжительность экзамена по вождению

Если сократить на десять минут продолжительность экзамена по вождению, это не отразится на безопасности дорожного движения. При помощи такой меры в Департаменте шоссейных дорог планируют справиться с очередями на экзамен, возникшими за время чрезвычайного положения, передает Rus.ERR.
Руководитель экзаменационного центра Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза сказал, что в период с марта до текущей недели было отложено примерно 3000 экзаменов: «Наша задача – как можно быстрее организовать экзамен для этих людей».
В настоящий момент о новом времени экзамена уведомили около 1300 человек, которые должны были сдавать его в марте, остальным о новой дате сообщат в течение пары недель.
«Учитывая, что экзаменаторы и за более короткое время могут определить компетентность ходатайствующих о водительских правах, мы предложили по окончании чрезвычайного положения временно – на 180 дней – сократить продолжительность экзамена», – объяснил Ванамыйза, добавив, что, согласно действующим правилам, экзамен по вождению на категории А и В должен длиться не менее 45 минут.