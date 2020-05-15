Департамент шоссейных дорог планирует временно сократить продолжительность экзамена по вождению

Руководитель экзаменационного центра Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза сказал, что в период с марта до текущей недели было отложено примерно 3000 экзаменов: «Наша задача – как можно быстрее организовать экзамен для этих людей».

В настоящий момент о новом времени экзамена уведомили около 1300 человек, которые должны были сдавать его в марте, остальным о новой дате сообщат в течение пары недель.