Пт, 15.05.2020
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  • Департамент шоссейных дорог планирует временно сократить продолжительность экзамена по вождению
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Департамент шоссейных дорог планирует временно сократить продолжительность экзамена по вождению

Экзамен по вождению.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Если сократить на десять минут продолжительность экзамена по вождению, это не отразится на безопасности дорожного движения. При помощи такой меры в Департаменте шоссейных дорог планируют справиться с очередями на экзамен, возникшими за время чрезвычайного положения, передает Rus.ERR.

Руководитель экзаменационного центра Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза сказал, что в период с марта до текущей недели было отложено примерно 3000 экзаменов: «Наша задача – как можно быстрее организовать экзамен для этих людей».

В настоящий момент о новом времени экзамена уведомили около 1300 человек, которые должны были сдавать его в марте, остальным о новой дате сообщат в течение пары недель.

«Учитывая, что экзаменаторы и за более короткое время могут определить компетентность ходатайствующих о водительских правах, мы предложили по окончании чрезвычайного положения временно – на 180 дней – сократить продолжительность экзамена», – объяснил Ванамыйза, добавив, что, согласно действующим правилам, экзамен по вождению на категории А и В должен длиться не менее 45 минут.

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