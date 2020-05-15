Мощный старт: эстонский производитель напитков надеется покорить мир с помощью необычного продукта

Рынок безалкогольного джина в мире в последние годы создавал Seedlip, однако настоящее время в мире насчитывается около ста таких производителей. «Молодые люди во всем мире все чаще ищут захватывающие вкусовые ощущения, а не алкоголь», - говорит соучредитель Lahhentagge Маарит Пёэр. «Является ли причина здоровьем, верой или чем-то еще».

Расположенный на западном побережье Сааремаа и названный в честь деревни Лахетагусе небольшой производитель напитков Lahhentagge является одной из компаний на самом большом острове в Эстонии, то есть одним из тех, кто наиболее напряженно ожидал отмены ограничений, введенных в связи со вспышкой вируса. Бары и рестораны составляют около 80 процентов торговых точек компании, и хотя план по увеличению доли магазинов был уже до чрезвычайного положения, условия в последние месяцы были не очень благоприятными.

Теперь компания заключила соглашения о перепродаже с местными сетями магазинов Coop, Prisma и Selver, также для сбыта Flâneur начала сотрудничество с одним из крупнейших в Эстонии дистрибьюторов напитков Balmerk, который поставляет напитки с острова в местные точки общепита. В то время как наиболее прибыльными торговыми точками для производителей напитков в основном являются бары и рестораны, по словам Пёэр, магазины для Lahhentagge несколько более выгодны - доставить им напиток немного дешевле.

«На мировом алкогольном рынке малые предприятия годами доказывают, что сознательный потребитель постоянно ищет уникальные и аутентичные продукты, которые массовое производство не может предложить», - Пёэр верит в конкурентоспособность своего товара.

До начала коронакризиса Lahhentagge удалось запустить кампанию по финансированию на платформе Fundwise, цель которой, несмотря на поднятие верхнего предела собираемой суммы до 220 000 евро, в конце марта все же была выполнена раньше срока.

Долгосрочные планы компании остались такими же, что были объявлены в кампании, но кризис перемешал более близкие планы. «В этом году дела пойдут медленнее», - согласилась Пёэр.

Преимущественно планируется перевести маркетинг компании на профессиональную платформу и к 2023 году увеличить количество зарубежных торговых точек до тысячи.

Фирма Lahhentagge появилась на рынке с джином в июле 2017 года, а год спустя начала производить тоники. На сегодняшний день компания может гордиться званием крупнейшего производителя тоника ручной работы в Эстонии.

В настоящее время у компании в общей сложности четыре продукта, два джина и два тоника. Lahhentagge разливает по бутылкам безалкогольный коктейль, который выиграл последний крупный международный конкурс коктейлей перед распространением коронавируса в Нью-Йорке. В общей сложности в ближайшие годы планируется выпустить до дюжины новых продуктов.

Lahhentagge использует как можно больше местного сырья с Сааремаа, а также, например, ветви рождественской елки Хельсинки. Из 14 килограммов измельченных еловых веток можно получить около тысячи литров тоника, и производитель напитков надеется получить с помощью этого более широкий доступ к финскому рынку.