Видео: в Петербурге на дорогу уронили танк

В Петербурге утром 15 мая на Кольцевой автодороге (КАД) танк сорвался с прицепа при повороте и выехал на дорожное полотно. Об этом рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" (управляет КАД).
В сообщении уточняется, что инцидент произошел около 10 часов на 84-м километре внутреннего кольца у съезда со стороны Ленинградской области на КАД. В результате никто не пострадал, а примерно через час танк убрали с дороги, пишет Newsru.
После ДТП была частично ограничена пропускная способность дороги, потому что водители притормаживали у танка, чтобы снять его на телефоны, отмечает издание "Подъем".
Напомним, в феврале этого года по Русановской улице в Санкт-Петербурге неожиданно для водителей и местных жителей проехал бронетранспортер. В пресс-службе Западного военного округа тогда сообщили, что БТР-82 следовал в сопровождении автомобиля военной автоинспекции. Он направлялся в школу N39 на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга, где в тот день проводилась военно-спортивная игра "Зарница".
В 2019 году в российских городах случилось несколько ДТП с участием бронетехники. Так, в конце октября прошлого года в Улан-Удэ столкнулись внедорожник Nissan Patrol и бронетранспортер. За несколько дней до этого инцидента ехавшая на красный свет боевая машина десанта (БМД-2) из-за отказа тормозов столкнулась с легковым автомобилем на перекрестке в Костроме.