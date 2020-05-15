Видео: в Петербурге на дорогу уронили танк

В сообщении уточняется, что инцидент произошел около 10 часов на 84-м километре внутреннего кольца у съезда со стороны Ленинградской области на КАД. В результате никто не пострадал, а примерно через час танк убрали с дороги, пишет Newsru.

После ДТП была частично ограничена пропускная способность дороги, потому что водители притормаживали у танка, чтобы снять его на телефоны, отмечает издание "Подъем".

Напомним, в феврале этого года по Русановской улице в Санкт-Петербурге неожиданно для водителей и местных жителей проехал бронетранспортер. В пресс-службе Западного военного округа тогда сообщили, что БТР-82 следовал в сопровождении автомобиля военной автоинспекции. Он направлялся в школу N39 на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга, где в тот день проводилась военно-спортивная игра "Зарница".