Зимой Европу ждет вторая, более смертоносная волна коронавируса

"В эксклюзивном интервью The Telegraph доктор Ханс Клюге, директор ВОЗ по Европе, сделал строгое предупреждение странам, начинающим ослаблять свои карантинные ограничения, заявив, что сейчас время для подготовки, а не празднований".

"Доктор Клюге подчеркнул, что хотя число случаев Covid-19 в таких странах, как Великобритания, Франция и Италия, начинает падать, это не означает, что пандемия подходит к концу. Эпицентр европейской вспышки в настоящее время переместился на восток, и количество случаев заболевания растет в России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане, предупредил он. Страны должны использовать это время с умом и начать укреплять системы общественного здравоохранения, а также наращивать мощности в больницах, отделениях первичной и интенсивной терапии, сказал он", - говорится в статье.

"Сингапур и Япония рано поняли, что это не время для празднований, это время для подготовки. Это то, что делают скандинавские страны - они не исключают вторую волну, но они надеются, что она будет локализована, и они смогут справиться с ней быстро", - указал доктор Клюге.

Он также опасается, что вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой других инфекционных заболеваний: "Я очень обеспокоен двойной волной - осенью у нас может быть вторая волна Covid и еще одна волна сезонного гриппа или кори. Два года назад у нас было 500 тысяч детей, не имевших прививки от кори".

"Многие эксперты, - пишет The Telegraph, - в том числе профессор Крис Уитти, главный медицинский чиновники Англии, считают, что вторая волна пандемии может оказаться даже более опасной, чем первая, ссылаясь в качестве доказательства на пандемию гриппа-испанки 1918-20 годов. (...)"

"Из истории мы знаем, что в условиях пандемии по странам, которые не пострадали на ранней стадии, может ударить вторая волна, - сказал доктор Клюге. - Что нас ждет в Африке и Восточной Европе? Они находятся вне кривой - некоторые страны говорят: "У нас не так, как в Италии", а затем, через две недели - бум! К сожалению, по ним может ударить вторая волна, поэтому мы должны быть очень, очень осторожны".

"В последние пару недель многие европейские страны начали открывать свои разбитые экономики и позволили некоторое возобновление нормальной жизни, - напоминает газета. - В начале этого месяца испанскому населению впервые за семь недель было разрешено заниматься спортом на свежем воздухе, а в некоторых районах Германии открылись рестораны. Во Франции людям больше не нужны разрешения на передвижения, чтобы объяснить, почему они вышли из дома".

"Но в отсутствие эффективного лечения вируса или вакцины, отмечает доктор Клюге, любой карантин должен сопровождаться строгими мерами общественного здравоохранения, включая всестороннюю проверку контактов и тестирование (...) - а любое ослабление ограничений карантина должно производиться "постепенно и осторожно". (...)