Обращение премьер-министра ⟩ Чрезвычайное положение продлено не будет
Премьер-министр Юри Ратас обратился к жителям Эстонии по случаю завершения чрезвычайного положения. Обращение также опубликовано в Фейсбуке премьер-министра:
"Дорогие соотечественники!
Правительство приняло решение завершить в воскресенье, 17 мая, длившееся более девяти недель чрезвычайное положение. Поскольку в результате наших общих усилий и взаимопомощи ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, для борьбы с ним чрезвычайное положение нам больше не нужно.
Однако это не означает немедленного возвращения к обычной жизни. Вирус никуда ни делся ни из Эстонии, ни в мире. Завершение чрезвычайного положения означает, что мы должны построить новую нормальность. Поскольку для изобретения эффективного лечения и вакцины еще требуется время, мы все должны и дальше своим поведением защищать от коронавируса как самих себя, наших близких, так и все общество.
Мы должны стараться оставаться здоровыми, придерживаясь для этого дистанции и соблюдая требования гигиены. Заболев, нужно оставаться дома и избегать соприкосновения с другими людьми. Нам помогут в этом те рекомендации, правила и ограничения, которые продолжат действовать и в последующие недели.
Я верю, что мы, несмотря на трудности, сможем и дальше быть умными, осторожными и ответственными. Спасибо всем за ваши усилия!
Желаю нам сохранить здоровье и разум и в будущем! "
Кроме того, Ратас обратился к правлению Рийгикогу с просьбой дополнить повестку дня парламента на предстоящий понедельник, чтобы выступить на пленарном заседании с политическим заявлением.