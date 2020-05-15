Министр экономики - компании Eesti Raudtee: китайские грузы должны идти в Скандинавию через Эстонию

По словам министра экономики Таави Ааса, слишком щедрое вознаграждение правлению Eesti Raudtee стало роковым для предыдущего совета железнодорожного предприятия. От утвержденного сегодня состава совета он ожидает, что работа будет организована таким образом, чтобы обеспечить рост объемов грузов и способность выплачивать дивиденды, пишет Postimees.
«Предыдущий совет Eesti Raudtee решил очень щедро наградить правление,но в Eesti Raudtee возникла ситуация, когда объемы грузов не увеличиваются, а уменьшаются. Я не против вознаграждения руководства в случае хорошей работы, но это требовало бы, чтобы компания преуспела и, например, выплачивала дивиденды", - обосновал Аас отзыв предыдущего совета.
Министр экономики считает, что в будущем рост государственного предприятия может быть обусловлен ценами на грузовые перевозки. «Я бы сначала ожидал, что объемы грузов стабилизируются. В долгосрочной перспективе они, конечно, могут расти. Мы работаем над тем, как заполучить больше контейнерных перевозок. На конференции Transestonia мы беседовали с представителями Китая, России, Казахстана и Швеции, чтобы товары из Китая в Швецию и Норвегию проходили через Эстонию. Я также ожидаю, что Eesti Raudtee будет играть активную роль в этом направлении», - сказал Аас.