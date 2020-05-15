Министр экономики - компании Eesti Raudtee: китайские грузы должны идти в Скандинавию через Эстонию

«Предыдущий совет Eesti Raudtee решил очень щедро наградить правление,но в Eesti Raudtee возникла ситуация, когда объемы грузов не увеличиваются, а уменьшаются. Я не против вознаграждения руководства в случае хорошей работы, но это требовало бы, чтобы компания преуспела и, например, выплачивала дивиденды", - обосновал Аас отзыв предыдущего совета.

Министр экономики считает, что в будущем рост государственного предприятия может быть обусловлен ценами на грузовые перевозки. «Я бы сначала ожидал, что объемы грузов стабилизируются. В долгосрочной перспективе они, конечно, могут расти. Мы работаем над тем, как заполучить больше контейнерных перевозок. На конференции Transestonia мы беседовали с представителями Китая, России, Казахстана и Швеции, чтобы товары из Китая в Швецию и Норвегию проходили через Эстонию. Я также ожидаю, что Eesti Raudtee будет играть активную роль в этом направлении», - сказал Аас.

