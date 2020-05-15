Ирландия начнет первую фазу снятия ограничений из-за коронавируса

"Я могу подтвердить, что безопасно приступить в понедельник к Фазе 1 нашего плана по смягчению ограничений из-за COVID-19", - написал Варадкар в Twitter.

С понедельника жителям Ирландии рекомендовано выходить из дома, только если они идут на работу (в случае, если невозможна дистанционная работа), за покупками необходимых товаров, для занятий спортом не дальше пяти километров от дома, по медицинским причинам или для встречи с друзьями и семьей в группах менее четырех человек.

На работу вернутся строители и работники по ландшафтному благоустройству, садовники. Работающие на открытом пространстве, с сохранением дистанции 2 метра. Работа в закрытых помещениях, например отделка и ремонт – запрещены.

Будет разрешена работа садовых центров, хозяйственных магазинов, поставщиков товаров для фермерства и сельского хозяйства.

Будет разрешена работа по присмотру за детьми работников жизненноважных сервисов. Школы и учебные заведения будут открыты только для преподавателей с целью подготовки к удаленным занятиям.

Будут открыты достопримечательности и туристические объекты (парковки, пляжи, прогулочные зоны и парки), на которых может соблюдаться «социальная дистанция».