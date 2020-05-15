Процесс по делу о коррупции бывшего вице-мэра Тарту Каяра Лембера отложен

Суд отложил первое слушание по не зависящим от суда причинам и назначил новое слушание на 22 мая.

Слушание уголовного дела должно было начаться 18 мая, но в пятницу днем после полудня адвокат троих обвиняемых ходатайствовал о перенесении запланированного на 18 мая заседания и предоставил суду доказательства того, что он не может присутствовать на слушании ни физически, ни по виртуальным каналам.

«Поскольку возникли сложности с участием адвоката в назначенном на 18 мая судебном заседании, слушание в соответствии с уголовным законодательством должно быть отложено», - сказала судья Райна Пярн, по словам которой суд не смог связаться с этим или другим адвокатом из той же юридической фирмы и найти замещающего адвоката для того, чтобы заседание состоялось в предусмотренное время.

О начатом в 2014 году уголовном расследовании самому Лемберу стало известно только в мае 2016 года, когда он был задержан по подозрению в коррупционных преступлениях и после обыска доставлен в арестантскую камеру. На следующий день он был выпущен.

Тартуский уездный суд в августе прошлого года на предварительном заседании решил, что процесс по обвинению в содействии мошенничеству, предъявленному предпринимателю в секторе строительства Яаго Роосманну, бывшему вице-мэру Тарту Каяру Лемберу и еще шести лицам, а также восьми коммерческим объединениям, начнется 18 мая 2020 года.

В соответствии с обвинением, обвиняемые в период с 2006 по 2015 годы нечестным путем оформили ходатайства о пособиях от Фонда развития предпринимательства (EAS) и от департамента регистров и информации сельского хозяйства (PRIA), чтобы тем самым содействовать экономической деятельности разных лиц и коммерческих объединений, либо с тем, чтобы получить возможность использования пособия не по назначению. В общей сложности обвиняемые сумели получить пособия 36 раз для 10 объектов на общую сумму в 1,8 млн евро.