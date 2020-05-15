Собираетесь в Латвию? Не забудьте маску! Полиция Риги начала проверки в общественном транспорте
С сегодняшнего дня полиция самоуправления Риги начала проверки в общественном транспорте, чтобы убедиться в том, что люди прикрывают рот и нос.
Проверки будут проводиться вместе со службой контроля предприятия "Ригас сатиксме", работники которого параллельно будут проверять наличие у пассажиров билетов.
В течение первой недели, до 22 мая, работники полиции будут вести превентивную работу и, если нарушения не будут грубыми, полицейские будут ограничиваться предупреждением.
Также планируется, что полицейские будут выдавать части пассажиров одноразовые маски, однако имеющееся у работников полиции количество масок ограничено, поэтому нельзя полагаться на получение маски от полицейского.
Полиция напоминает, что каждое нарушение будет рассматриваться в индивидуальном порядке и за отсутствие маски или платка для того, чтобы прикрыть нос и рот в общественном транспорте, полиция может применить такой же штраф, как за несоблюдение других ограничений.
Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений и запретов во время объявленного правительством чрезвычайного положения предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.