Собираетесь в Латвию? Не забудьте маску! Полиция Риги начала проверки в общественном транспорте

Проверки будут проводиться вместе со службой контроля предприятия "Ригас сатиксме", работники которого параллельно будут проверять наличие у пассажиров билетов.

В течение первой недели, до 22 мая, работники полиции будут вести превентивную работу и, если нарушения не будут грубыми, полицейские будут ограничиваться предупреждением.

Также планируется, что полицейские будут выдавать части пассажиров одноразовые маски, однако имеющееся у работников полиции количество масок ограничено, поэтому нельзя полагаться на получение маски от полицейского.

Полиция напоминает, что каждое нарушение будет рассматриваться в индивидуальном порядке и за отсутствие маски или платка для того, чтобы прикрыть нос и рот в общественном транспорте, полиция может применить такой же штраф, как за несоблюдение других ограничений.