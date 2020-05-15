Вирус не исчез: в барах и ресторанах продолжат действовать ограничения

Несмотря на окончание чрезвычайного положения, в барах и ресторанах продолжат действовать определенные ограничения, чтобы избежать новой волны заражений: речь идет о соблюдении правила 2+2 и закрытии дверей кафе в 22:00, сообщает портал новостей Rus.ERR.
Когда в баре или ресторане можно будет посидеть хотя бы до полуночи и хотя бы на террасе без каких либо ограничений, пока не ясно: ответ правительства неутешителен, послабления будут вводится постепенно, сфера развлечений - в самом конце длинного списка.
"Мы должны оценивать две стороны: с одной стороны - экономика, а с другой - болезнь, которая никуда не исчезла. У нас до сих пор есть заболевшие, вирус никуда не изчез", - сказал министр экономики и коммуникаций Таави Аас, который уверен, что послабление ограничений в кафе и ресторанах может спровоцировать новую вспышку вируса.
Места общепита надеются, что летом ситуация наладится и ограничения будут сняты.
Рестораны за время действия ограничейни понесли одни из самых серьёзных убытков: в Кассу по безработице уже обратилось 1442 учреждения, связанных со сферой питания и гостиничным бизнесом; им было выплачено более 16 миллионов евро компенсации.