Вирус не исчез: в барах и ресторанах продолжат действовать ограничения

Когда в баре или ресторане можно будет посидеть хотя бы до полуночи и хотя бы на террасе без каких либо ограничений, пока не ясно: ответ правительства неутешителен, послабления будут вводится постепенно, сфера развлечений - в самом конце длинного списка.

"Мы должны оценивать две стороны: с одной стороны - экономика, а с другой - болезнь, которая никуда не исчезла. У нас до сих пор есть заболевшие, вирус никуда не изчез", - сказал министр экономики и коммуникаций Таави Аас, который уверен, что послабление ограничений в кафе и ресторанах может спровоцировать новую вспышку вируса.

Места общепита надеются, что летом ситуация наладится и ограничения будут сняты.