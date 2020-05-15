В Китае тестируют на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19

Он пояснил, что на данный момент не наблюдаются никаких "серьезных нежелательных реакций" среди 2575 человек, принимающих участие в испытании этих пяти вакцин.

"Согласно планам, если все будут в порядке, то вторая фаза клинических испытаний этих проектов завершится в июле этого года", - сказал Цзэн Исинь.

Он добавил, что еще ряд препаратов, претендующих на роль вакцины от коронавируса, ожидает одобрения для начала клинических испытаний.

В то же время он не уточнил, когда могут окончательно завершиться испытания вакцин, состоящие из трех фаз.

СМИ напоминают, что по мнению экспертов, на разработку эффективной вакцины против коронавируса должно уйти не менее 12 - 18 месяцев.

В понедельник американская пресса сообщила, что ФБР и министерство внутренней безопасности США намерены в ближайшие дни публично предупредить, что хакеры из Китая пытаются получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.