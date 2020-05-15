Финляндия будет снимать запреты на путешествия выборочно

"Если страны находятся в одной ситуации, в этом случае возможно обдумать варианты снятия ограничений", - заявила министр внутренних дел Мария Охисало.

Согласно Охисало, самое важное при открытии границ - это здоровье граждан, несмотря на то, что ограничения ведут к масштабным социальным и экономическим последствиям.

Охисало вместе с другими министрами внутренних дел стран ЕС участвовала в переговорах, касающихся возможного открытия границ. Как сообщает министр, Финляндии в этом вопросе будет придерживаться рекомендаций Европейской комиссии.

Постепенные снятия ограничений будут рассматриваться каждые две недели, что является достаточным временем для оценки ситуации с коронавирусом.

"Это означает, что нам необходимо будет продолжать тестирование граждан, отслеживание цепочек заражения и т.д".

В Финляндии рекомендации держать границы закрытыми остаются в силе до 14 июня. Это означает, что в страну могут въехать граждане и люди, которые имеют серьезные причины для пересечения государственной границы, такие, как работа.