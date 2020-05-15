Финляндия будет снимать запреты на путешествия выборочно

В начале лета Финляндия, как и другие страны ЕС, столкнется с непростой задачей, когда нужно будет начать снимать ограничения на пересечение границ, введенные в связи с эпидемией коронавируса.
"Если страны находятся в одной ситуации, в этом случае возможно обдумать варианты снятия ограничений", - заявила министр внутренних дел Мария Охисало.
Согласно Охисало, самое важное при открытии границ - это здоровье граждан, несмотря на то, что ограничения ведут к масштабным социальным и экономическим последствиям.
Охисало вместе с другими министрами внутренних дел стран ЕС участвовала в переговорах, касающихся возможного открытия границ. Как сообщает министр, Финляндии в этом вопросе будет придерживаться рекомендаций Европейской комиссии.
Постепенные снятия ограничений будут рассматриваться каждые две недели, что является достаточным временем для оценки ситуации с коронавирусом.
"Это означает, что нам необходимо будет продолжать тестирование граждан, отслеживание цепочек заражения и т.д".
В Финляндии рекомендации держать границы закрытыми остаются в силе до 14 июня. Это означает, что в страну могут въехать граждане и люди, которые имеют серьезные причины для пересечения государственной границы, такие, как работа.
Открытие границ со странами, находящимися за пределами шенгенской зоны, пока остается под вопросом, поскольку это еще не обсуждалось на уровне ЕС.