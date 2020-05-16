Фото ⟩ «Вышел из машины и выбросил что-то в реку»: водитель Mercedes спровоцировал лобовое столкновение

Попавший в ДТП на мосту Кесклинна в Пярну водитель Chrysler рассказал журналисту Pärnu Postimees, что Mercedes-Benz резко выехал на встречную полосу и произошло лобовое столкновение. Виновник аварии вышел из машины, его вырвало, а потом он выбросил что-то в реку.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в пятницу в десять часов вечера в полицию сообщили о ДТП на мосту Кесклинна в Пярну, где, по предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Chrysler.
Находившегося за рулем Mercedes 26-летнего мужчину доставили в больницу для проведения экспертизы, чтобы проверить, был ли он в подходящем для вождения состоянии.
Водитель Chrysler объяснил, что ехал со стороны центра города, когда водитель Mercedes неожиданно выехал на встречную полосу. «Мне некуда было повернуть», - сказал он.
Скорая помощь на месте осмотрела 52-летнего водителя Chrysler, у которого не обнаружили тяжелых травм и ему разрешили ехать домой. Водитель сказал, что он в шоке из-за произошедшего и у него подскочило давление, но чувствует он себя хорошо.
Некоторое время на мосту было нарушено движение.
Насколько известно Pärnu Postimees, виновник ДТП в 2013 году был признан виновным за уклонение от отбытия наказания: тогда он сел за руль, хотя суд забрал у него водительские права.
В 2015 суд признал его виновным за превышение скорости на более 60 км/ч.