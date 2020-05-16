Полиция возобновляет рейды «Дуют все»

«Исходя из оценки Департамента здоровья, согласно которой опасность распространения вируса в Эстонии является низкой, мы вновь начнем проводить автомобильные рейды «Дуют все». При проверке водителей на опьянение, Департамент полиции и погранохраны будет соблюдать рекомендации Департамента здоровья, чтобы минимизировать риск заражения», – пояснила руководитель службы правопорядка полиции Сирле Лойго.

Несмотря на заметное снижение трафика из-за чрезвычайного положения, количество водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения находится на том же уровне, что и в прошлом году, однако, при этом заметно возросла доля водителей с криминальным опьянением, и уменьшилось количество водителей с остаточными признаками опьянения.

«Меньшее обнаружение водителей с остаточными признаками опьянения безусловно связано с отменой проведения рейдов «Дуют все», где, как правило, выявляются водители с более низкой степенью опьянения. Не уступающий прошлогоднему результат обусловлен тем, что полиция все же проводила рутинные проверки на дорогах, также в условиях менее оживленного движения пьяные водители были более заметны и для других участников дорожного движения, которые активно сообщали нам о своих наблюдениях», – сказала руководитель службы правопорядка.

Лойго считает необходимым, чтобы в обществе была нулевая толерантность к вождению в нетрезвом виде. «Близкие, друзья и окружающие могут спасти жизни, не пустив пьяного человека за руль или сообщив о правонарушении по номеру 112. Несомненно, лучше всего, если пьяный человек сам поймет, что ему нельзя садиться за руль, но если у выпившего этого понимания нет, то следует сообщить о нем в полицию», – считает Лойго.