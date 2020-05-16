Может попасть в беду: полиция ищет 63-летнего Андрея

В последний раз Андрея видели в дома по уходу около полуночи, его исчезновение обнаружили в половину шестого утра. Полиция сразу стала проверять окрестности и дороги, по которым шел Андрей, но его до сих пор не удалось найти. Поиски продолжаются.

Из-за своего состояние здоровья Андрей может попасть в беду без посторонней помощи. Он уже и раньше покидал дом призрения, в последний раз в апреле этого года. Тогда полиции удалось найти его с помощью бдительного гражданина вблизи деревни Тыыракырве.

Рост Андрея 170 см, у него среднее телосложение, короткие седые волосы. На нем свитер в серую и красную полоски, спортивные штаны и тапочки.