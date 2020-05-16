Полиция: пропавший 63-летний Андрей найден

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 63-летнего Андрея, который сегодня утром ушел в неизвестном направлении из дома призрения в волости Тапа в деревне Тыыракырве.
В последний раз Андрея видели в доме по уходу около полуночи, его исчезновение обнаружили в половину шестого утра. Полиция сразу стала проверять окрестности и дороги, по которым шел Андрей, но его сразу не удалось найти.
Из-за своего состояние здоровья Андрей мог попасть в беду без посторонней помощи. Он уже и раньше покидал дом призрения, в последний раз в апреле этого года. Тогда полиции удалось найти его с помощью бдительного гражданина вблизи деревни Тыыракырве.
В 11 часов полиция сообщила, что Андрей был найден. Работники дома призрения заметили его на шоссе примерно в пяти километрах от дома по уходу. Медики проверили его состояние здоровья, потом он вновь был доставлен в дом призрения.