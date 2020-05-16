Полиция: пропавший 63-летний Андрей найден

В последний раз Андрея видели в доме по уходу около полуночи, его исчезновение обнаружили в половину шестого утра. Полиция сразу стала проверять окрестности и дороги, по которым шел Андрей, но его сразу не удалось найти.

Из-за своего состояние здоровья Андрей мог попасть в беду без посторонней помощи. Он уже и раньше покидал дом призрения, в последний раз в апреле этого года. Тогда полиции удалось найти его с помощью бдительного гражданина вблизи деревни Тыыракырве.