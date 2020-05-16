Коронавирус подтвержден еще у четырех жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 752 теста на вирус SARS-CoV-2, из которых четыре, то есть 0,5%, показали положительный результат.
По данным Регистра народонаселения, два положительных теста были зафиксированы в Харьюмаа (оба в Таллинне) и два в Тартумаа (один из них в Тарту).
По состоянию на утро 16 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 41 пациент, пять из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц выписано 289 человек, закончено 300 случаев болезни.
К настоящему моменту выздоровели 1437 человек. Случаи болезни 934 человека завершены (65,0%). В случае 503 человек (35,0%) с момента получения положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении.
За прошедшие сутки не добавилось ни одного нового случая смерти из-за коронавируса. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.
В Эстонии в общей сложности сделано почти 69 000 тестов, из них 1770, т.е. 2,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.
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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.
Департамент здоровья напоминает, что и после окончания чрезвычайного положения нужно быть внимательными в отношении как COVID-19, так и других вирусных заболеваний: важно соблюдать как гигиену рук, социальную дистанцию, так и в случае болезни оставаться дома – кроме того, что заболевший человек, находящийся на работе, в школе и в других местах, заражает других, у него могут также появиться осложнения, обусловленные вирусным заболеванием. При появлении симптомов заболевания следует остаться дома и позвонить своему семейному врачу.