Идеальный ремонт ⟩ Двухкомнатная хрущовка на Штромке готова к продаже

Только что отремонтированная двухкомнатная квартира в пятидесяти метрах от пляжа ждет покупателя, предлагает Kodustiil.
Только что отремонтированная квартира площадью 40,7 м2 находится в доме постройки 1962 года. Судя по фотографиям, над отделочными работами и обстановкой работали с любовью и умением.
Выбранные для отделки светлые тона квартиры прекрасно гармонируют с мебелью и аксессуарами. В очаровательной квартире внимание уделено каждой детали. Покупка полностью отремонтированной квартиры также включает в себя бокс в подвале дома.
Дом расположен в прекрасном месте на улице Пельгуранна: рядом пляж, парк, променад.
С другими фотографиями и информацией о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.