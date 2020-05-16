Сб, 16.05.2020
Понемногу всё разрешают открыть, в то же время рекомендуя без лишней необходимости никуда не ходить. Выглядит как "стой здесь, иди сюда". Олеся Лагашина

Идеальный ремонт ⟩ Двухкомнатная хрущовка на Штромке готова к продаже

Pelgulinna korter.

ФОТО: City24

Только что отремонтированная двухкомнатная квартира в пятидесяти метрах от пляжа ждет покупателя, предлагает Kodustiil.

Только что отремонтированная квартира площадью 40,7 м2 находится в доме постройки 1962 года. Судя по фотографиям, над отделочными работами и обстановкой работали с любовью и умением. 

Квартира в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: City24

Выбранные для отделки светлые тона квартиры прекрасно гармонируют с мебелью и аксессуарами. В очаровательной квартире внимание уделено каждой детали. Покупка полностью отремонтированной квартиры также включает в себя бокс в подвале дома.

Квартира в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: City24

Дом расположен в прекрасном месте на улице Пельгуранна: рядом пляж, парк, променад.

Квартира в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: City24

С другими фотографиями и информацией о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ