Мрачные перспективы туристического сектора Эстонии: работы может лишиться большинство

Председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айн Кяпп просит правительство найти возможность пересмотреть ставки налога с оборота.

Соседи принимают меры

Поддержание конкурентоспособности Эстонии также крайне важно, поскольку южные соседи Латвия и Литва планируют снизить налог с оборота на услуги размещения и питания до 5 и 9 процентов соответственно вместо нынешних 21 процента в Латвии и 20 процентов в Литве.

В Норвегии было предложено снизить налог с оборота на проживание с 12 процентов до 6 процентов, а в Германии ведутся переговоры об изменении налога с оборота на услуги питания с 19 процентов до 7 процентов.

«Это довольно важные изменения в налогах, которые будут рассчитываться, когда границы откроются, тогда начнется конкуренция между странами, и будут приняты решения для скорейшего восстановления сектора», - сказал глава Союза отелей и ресторанов.

С середины марта до сегодняшнего дня, по словам Кяппа, все бронирования отелей отменены, 95 процентов гостиничных заведений и ресторанов закрыли свои двери по всей стране, а 98 процентов сотрудников находятся дома в оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске.

Зарплаты сотрудников были сокращены из-за уменьшения рабочей нагрузки, чтобы избежать увольнений. По крайней мере, изначально.

Из обсуждений владельцев отелей и ресторанов следует, что из 30 000 сотрудников сектора к концу года увольнение грозит 70 процентам.

Кяпп сказал, что вместе с цепочкой создания стоимости туристический сектор Эстонии дает работу 80 000 человек, и хотя в настоящее время сектор находится в затруднительном положении, он является важным источником экспорта, на который приходится в совместном влиянии с другими секторами 8,5 процента валового внутреннего продукта (ВВП).

Особое налогообложение лучше бесконечных доплат

Хотя компании нашли временные решения для отсрочки сроков аренды и заключили новые соглашения с партнерами об изменении условий поставки, эти решения не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе.

«Три четверти предприятий, работающих в этом секторе, - это небольшие предприятия, которые сильно зависят от текущих оборотных средств. Их не хватит для больших отелей и ресторанов, если кризисная ситуация продлится дольше квартала», - говорит Кяпп.

Как только ситуация восстановится, сектор не избежит увольнений или сокращений, поскольку восстановление будет зависеть от ряда внешних факторов: насколько быстро откроются границы и как изменятся привычки людей в путешествиях после пандемии.

Огромный спрос

Государство направило 25 миллионов евро на поддержку туристического сектора, которые нацелены на поставщиков туристических услуг и туристические предприятия (предприятия размещения и питания, туристические компании, а также туристические аттракционы).

В электронной среде EAS можно представить ходатайство с понедельника, и бюджет в 1,5 миллиона евро на поддержку одной целевой группы, туристических достопримечательностей, закончился вечером того же дня в 20:50.

По этой же причине EAS закрыл отдельное ходатайство для островных предприятий, для которого правительства выделило отдельный бюджет. Островные предприятия по-прежнему могут представить ходатайство в рамках общего ходатайствования.

Оставшиеся туристические субсидии все еще можно запросить, хотя EAS предупредил, что они тоже могут вскоре закончиться.

Бывший глава Союза отелей и ресторанов Петер Роозе около месяца назад заявил, что раздача 25 миллионов евро - далеко не единственное решение. «Если пытаться дать какой-либо совет, то, возможно, такой, что мы все должны быть по возможности честными сейчас. Из этой оказавшейся в полном застое отрасли нам кажется, что этот дополнительный бюджет не будет последним в этом году, и, возможно, необходимо будет уделить немного времени и за один раз прописать эти конкретные меры в тройном объеме», - отметил он в начале апреля.