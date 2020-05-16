Коронавирус у соседей: в России за сутки выявлено 9200 новых случаев, в Финляндии - 83, а в Латвии - 27

За последние сутки в России выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах, из них 4124 (44,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Также за сутки зафиксировано 119 летальных случаев.

Всего в стране выявлено 272 043 заболевших в 85 регионах и 2537 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 63 166 человек (4940 человек выписано за сутки), пишет Newsru.

В Москве зарегистрировано 3505 новых случаев коронавируса, в Московской области - 937, в Санкт-Петербурге - 525.

Вчера в Латвии сделано 1946 тестов на Covid-19, из них 27 показали положительный результат. В целом с начала эпидемии проведен 87 377 анализ, Covid-19 подтвержден у 997 человек, пишет Rus.TVNET.

662 человек уже выздоровели, 19 скончались. Лечение в стационарах проходят 25 человек с Covid-19, у 22 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Всего из стационара выписаны 126 пациентов.

В Финляндии подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Yle со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Общее число инфицированных в Финляндии составляет теперь 6228. Больше всего заразившихся в столичном регионе - около 3800. От COVID-19 за последние сутки скончалось шесть человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции составляет 293.

Ранее сообщалось, что около 5000 финнов уже вылечились от коронавирусной инфекции. По словам главврача THL Танели Пуумалайнена, число вылечившихся в данный момент растет гораздо быстрее, чем количество новых случаев заражения.