Отдыхаем дома ⟩ Необычные места для отдыха в Эстонии, в которые необходимо заглянуть этим летом
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Из-за пандемии, которая потрясла мир, многие страны закрыли свои границы, и ваши планы на дальнее путешествие рухнули. К счастью, в Эстонии тоже много хороших мест, где можно провести увлекательный отпуск, передает Kodustiil.
Дома на дереве Treehouse Estonia
В Харьюмаа есть деревня Коппельмаа, а в ней - место для ночлега, где вы можете с комфортом отдохнуть от шума и суеты городской жизни. Это три хижины, каждая со своим характером, построенные на деревьях в красивейшем сосновом бору.
В домиках есть все удобства, типичные для гостиниц, однако хозяин Treehouse Estonia Эспар напоминает гостям, что это - необычная гостиница.
Помимо ночевки в доме на дереве гости могут прогуляться по близлежащим пешеходным тропам, покататься на каяках по реке Кейла, попариться в паровой бане и многое другое.
Treehouse Estonia открыт с апреля по ноябрь. Если вам стало интересно, ознакомьтесь с деталями размещения в этом уникальном месте для ночлегов на страничке предприятия, которая находится ЗДЕСЬ.
Мельница Охессааре
Единственная в Эстонии ветряная мельница, где можно переночевать, находится на полуострове Сырве на Сааремаа. Ветряная мельница рядом с ландшафтным заповедником на обрыве Охессааре является идеальным местом для ночлега и отдыха. Среди великолепных сааремааских можжевельников можно любоваться видами синего, переливающегося Балтийского моря и дышать свежим островным воздухом.
Ветряная мельница может вместить в общей сложности пять человек, разрешается брать с собой и четвероногих друзей. На первом этаже двухэтажной ветряной мельницы расположена гостиная, а на втором - спальни. Рядом с мельницей имеется туалет с душем.
«В прошлом на мельнице мололи муку, сейчас мы предлагаем экстремальные ночлеги. Мы владеем единственной не только на Сааремаа, но и в Эстонии прибрежной ветряной мельницей, где можно переночевать. Рядом с мельницей есть также приятное летнее кафе, где мы предлагаем хороший кофе и аппетитные пирожные», - говорит хозяйка ветряной мельницы Трийн.
Летнее кафе ждет отдыхающих семь дней в неделю с 16 июня по 29 августа. Желающие переночевать на ветряной мельнице, могут забронировать место, посетив веб-сайт мельницы Охессааре, который находится ЗДЕСЬ.
Остров Вийрелайд
Остров Вийрелайд, известный также, как Республика Вийрелайд - это участок земли площадью 80 гектаров между Мухумаа и материком. На острове постоянно проживают четыре человека, но, возможно, скоро жителей республики будет больше. Источник дохода граждан Республики Вийрелайд - туризм. В гости на экзотический остров приглашаются как жители материковой Эстонии, так и из других стран.
Вы можете посетить остров в одиночку, вдвоем или большой группой. Для проведения более масштабных вечеринок можно арендовать и весь остров. В таком случае жители острова привлекут для обслуживания гостей дополнительный персонал.
На острове есть много вариантов размещения, от великолепного главного дома до маленьких роскошных домиков-кубиков. Таким образом, каждый гость может выбрать подходящий вариант. Гостям не нужно беспокоиться о пустом желудке, так как повара острова предлагают еду пять раз в день.
Гостей доставляют на остров на лодке. Переправа занимает 10-15 минут, в зависимости от погоды. Тем, кто ищет особенные места для ночлега, советуем ознакомиться с островом ЗДЕСЬ.
Цветочный лагерь Jaaguranna
Разноцветный цветочный лагерь Jaaguranna, расположенный в тихом лесном массиве на берегу Рижского залива, является отличным местом, чтобы на несколько дней удалиться от городской суеты. Домики для ночлега цветочного лагеря окрашены в яркие цвета, что непременно порадует каждого гостя.
Гостей цветочного лагеря ждет не только ночлег, но и активный отдых. Можно насладиться сауной, поплавать в пруду или в море, принять участие в различных мероприятиях. «Мы организуем походы, проводим банные ритуалы индейцев, мастер-классы по флористике и многое другое. Иногда мы привлекаем профессиональных организаторов, с помощью которых создаем особенно интересные мероприятия, например, женский военный лагерь или чайная церемония аргентинского шамана Карлоса», - рассказывает владелец цветочного лагеря Яак.
С особенностями находящегося в 40 километрах от Пярну цветочного лагеря Jaaguranna можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Хижина на дереве Pulli
Особый дом построен в первозданном лесу Сааремаа, между высокими соснами, для тех, кто хочет на некоторое время расстаться с цивилизацией. В висящей между небом и землей хижине нет электричества, поэтому гостям придется отложить телефоны и отдаться дружескому общению - после первого часа испытаний все должно пойти относительно гладко.
Отдыхать в хижине лучше всего в одиночку или вдвоем. Находясь в одиночестве, вы можете полностью отключиться от остального мира и спокойно поразмышлять. Риск увидеть другую человеческую душу во время визита невелик, так как ближайший населенный пункт находится в пяти километрах.
«Постоялец должен понимать, что он является здесь гостем и поэтому должен приспосабливаться к природе. Птицы щебечут, насекомые летают, а также есть возможность увидеть некоторых животных - это только часть жизни в лесу!» - говорит хозяйка хижины Майги.
Ночлег в лесу можно забронировать ЗДЕСЬ.
Рыбацкая деревня Fishing Village
Рыбацкая деревня, носящая английское название Fishing Village, ждет гостей на берегу реки Сауга недалеко от Пярну. В этом уникальном центре отдыха и досуга можно провести великолепный день или остаться подольше, заняв себя необычными развлечениями.
В рыбацкой деревне есть чем заняться - от рыбалки на реке до стрельбы из лука. Для длительного проживания гостям предлагаются уникальные рыбацкие хижины, палаточный отель - glamping или дом для отдыха. Есть парковка для караванов и место для разбивки палаток.
Хозяин Fishing Village Якоб советует забронировать одну из палаток в палаточном отеле и впридачу лодку - моторную или гребную, чтобы отправиться на ней ловить рыбу или просто на увеселительную прогулку. Специалист по рыбной ловле расскажет, куда именно отправиться и на что ловить. Кроме того, хозяин снабдит путешественников корзиной для пикника, чтобы провести время с еще большим удовольствием.
По словам Якоба, весь процесс размещения проходит без контакта, поэтому нет причин для беспокойства. Рыбацкая деревня расположена на пяти гектарах, поэтому здесь достаточно места, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно. Гости также могут приехать в рыбацкую деревню на своей лодке, но Якоб говорит, причалы почти распроданы.
Чрезвычайное положение не огорчило владельцев рыбацкой деревни, они быстро адаптировались к новой ситуации и смело продолжают работать. «В этом году ожидается не так много иностранных отдыхающих. Многие из них отменили бронирование, но их заменили местные туристы. Мы создали пакеты для пар и для семей, и в этом году целевой группой будут наши соотечественники», - говорит Якоб.
Портовое кафе рыбацкой деревни откроется в середине мая, и, как обычно, гостям будет предложена собственная копченая рыба собственного приготовления, которую также можно купить навынос.
С рыбацкой деревней можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Хостел Just Rest
Первый в Эстонии автоматический хостел Just Rest - отличное место для тех, кто посещая Вильянди, хочет там переночевать, ведь проживание в хостеле абсолютно бесконтактно! «В нашем хостеле нет обычной стойки регистрации. Клиенты самостоятельно бронируют номер в автомате на месте или через веб-сайт. Система очень проста, вы можете выбрать в автомате, комнату на сколько человек вы желаете, заполнить поле с именем, добавить контактную информацию и оплатить банковской картой», - говорит менеджер хостела Кайре.
Автомат распечатывает листок с номером комнаты, кодом двери и другой информацией. Все передвижение по дому происходит с использованием кода от входной двери. Бронирование, регистрация и заселение происходят круглосуточно.
Те, кто хочет остаться в прекрасном городе Вильянди подольше, могут снять гостевую квартиру в доме, находящемся прямо за хостелом. На выбор предлагаются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.
Подробности о бесконтактном хостеле находятся ЗДЕСЬ.
Центр отдыха Sokka
Центр отдыха Sokka, который раскинулся более чем на 22 гектарах возле Отепя, окружен живописными холмами, озерами и лесами на юге Эстонии. Это - миниатюрная копия возвышенности Хаанья.
Центр отдыха расположен на высоте от 132,5 до 143 метров над уровнем моря. К счастью, воздух на возвышенностях Хаанья не так разряжен и голова не кружится. Для отдыха в Sokka можно забронировать и комнату в красивых красных домиках, и палатку с отоплением. Предлагается и активный отдых: от пейнтбола до диск-гольфа.
«Мы открыты в этом сезоне и пытаемся выйти из кризиса. Помимо чрезвычайного положения дело осложняется и тем, что в Отепяэ была очень снежная зима, что стало для нас большой проблемой», - говорит директор центра отдыха Урвель.
«От других мест нас отличает то, что у нас есть несколько бань, собственное болото, леса, водоемы и многое другое. В последние годы особенно популярным стал палаточный отель», - добавляет Урвель.
Информация о центре отдыха Sokka находится ЗДЕСЬ.