Отдыхаем дома ⟩ Необычные места для отдыха в Эстонии, в которые необходимо заглянуть этим летом

Из-за пандемии, которая потрясла мир, многие страны закрыли свои границы, и ваши планы на дальнее путешествие рухнули. К счастью, в Эстонии тоже много хороших мест, где можно провести увлекательный отпуск, передает Kodustiil.

Дома на дереве Treehouse Estonia

В Харьюмаа есть деревня Коппельмаа, а в ней - место для ночлега, где вы можете с комфортом отдохнуть от шума и суеты городской жизни. Это три хижины, каждая со своим характером, построенные на деревьях в красивейшем сосновом бору.

Один из домов на дереве Treehouse Estonia. ФОТО: Treehouse Estonia

В домиках есть все удобства, типичные для гостиниц, однако хозяин Treehouse Estonia Эспар напоминает гостям, что это - необычная гостиница.

Помимо ночевки в доме на дереве гости могут прогуляться по близлежащим пешеходным тропам, покататься на каяках по реке Кейла, попариться в паровой бане и многое другое.

Интерьер одной из хижин. ФОТО: Treehouse Estonia

Treehouse Estonia открыт с апреля по ноябрь. Если вам стало интересно, ознакомьтесь с деталями размещения в этом уникальном месте для ночлегов на страничке предприятия, которая находится ЗДЕСЬ.

Мельница Охессааре

Единственная в Эстонии ветряная мельница, где можно переночевать, находится на полуострове Сырве на Сааремаа. Ветряная мельница рядом с ландшафтным заповедником на обрыве Охессааре является идеальным местом для ночлега и отдыха. Среди великолепных сааремааских можжевельников можно любоваться видами синего, переливающегося Балтийского моря и дышать свежим островным воздухом.

Ветряная мельница Охессааре. ФОТО: Triin Ree

Ветряная мельница может вместить в общей сложности пять человек, разрешается брать с собой и четвероногих друзей. На первом этаже двухэтажной ветряной мельницы расположена гостиная, а на втором - спальни. Рядом с мельницей имеется туалет с душем.

Спальня на мельнице Охессааре. ФОТО: Triin Ree

«В прошлом на мельнице мололи муку, сейчас мы предлагаем экстремальные ночлеги. Мы владеем единственной не только на Сааремаа, но и в Эстонии прибрежной ветряной мельницей, где можно переночевать. Рядом с мельницей есть также приятное летнее кафе, где мы предлагаем хороший кофе и аппетитные пирожные», - говорит хозяйка ветряной мельницы Трийн.

Летнее кафе у мельницы Охессааре. ФОТО: Triin Ree

Летнее кафе ждет отдыхающих семь дней в неделю с 16 июня по 29 августа. Желающие переночевать на ветряной мельнице, могут забронировать место, посетив веб-сайт мельницы Охессааре, который находится ЗДЕСЬ.

Остров Вийрелайд

Остров Вийрелайд, известный также, как Республика Вийрелайд - это участок земли площадью 80 гектаров между Мухумаа и материком. На острове постоянно проживают четыре человека, но, возможно, скоро жителей республики будет больше. Источник дохода граждан Республики Вийрелайд - туризм. В гости на экзотический остров приглашаются как жители материковой Эстонии, так и из других стран.

Остров Вийрелайд. ФОТО: Viirelaid Private Island

Вы можете посетить остров в одиночку, вдвоем или большой группой. Для проведения более масштабных вечеринок можно арендовать и весь остров. В таком случае жители острова привлекут для обслуживания гостей дополнительный персонал.

Выбор мест для ночлега на острове разнообразен: например, домики кубической формы класса люкс или купол под названием KUUL. ФОТО: Viirelaid Private Island

На острове есть много вариантов размещения, от великолепного главного дома до маленьких роскошных домиков-кубиков. Таким образом, каждый гость может выбрать подходящий вариант. Гостям не нужно беспокоиться о пустом желудке, так как повара острова предлагают еду пять раз в день.

Здесь проводят и масштабные мероприятия. ФОТО: Viirelaid Private Island

Гостей доставляют на остров на лодке. Переправа занимает 10-15 минут, в зависимости от погоды. Тем, кто ищет особенные места для ночлега, советуем ознакомиться с островом ЗДЕСЬ.

Цветочный лагерь Jaaguranna

Разноцветный цветочный лагерь Jaaguranna, расположенный в тихом лесном массиве на берегу Рижского залива, является отличным местом, чтобы на несколько дней удалиться от городской суеты. Домики для ночлега цветочного лагеря окрашены в яркие цвета, что непременно порадует каждого гостя.

Разноцветные домики для ночлега. ФОТО: Jaaguranna lillelaager

Гостей цветочного лагеря ждет не только ночлег, но и активный отдых. Можно насладиться сауной, поплавать в пруду или в море, принять участие в различных мероприятиях. «Мы организуем походы, проводим банные ритуалы индейцев, мастер-классы по флористике и многое другое. Иногда мы привлекаем профессиональных организаторов, с помощью которых создаем особенно интересные мероприятия, например, женский военный лагерь или чайная церемония аргентинского шамана Карлоса», - рассказывает владелец цветочного лагеря Яак.

Утром гостей лагеря ждет отличный завтрак. ФОТО: Jaaguranna lillelaager

С особенностями находящегося в 40 километрах от Пярну цветочного лагеря Jaaguranna можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

​Хижина на дереве Pulli

Особый дом построен в первозданном лесу Сааремаа, между высокими соснами, для тех, кто хочет на некоторое время расстаться с цивилизацией. В висящей между небом и землей хижине нет электричества, поэтому гостям придется отложить телефоны и отдаться дружескому общению - после первого часа испытаний все должно пойти относительно гладко.

Хижина на дереве Pulli. ФОТО: Maigi Ruttu

Отдыхать в хижине лучше всего в одиночку или вдвоем. Находясь в одиночестве, вы можете полностью отключиться от остального мира и спокойно поразмышлять. Риск увидеть другую человеческую душу во время визита невелик, так как ближайший населенный пункт находится в пяти километрах.

Под хижиной находится уголок отдыха, где можно приготовить себе еду. ФОТО: Maigi Ruttu

«Постоялец должен понимать, что он является здесь гостем и поэтому должен приспосабливаться к природе. Птицы щебечут, насекомые летают, а также есть возможность увидеть некоторых животных - это только часть жизни в лесу!» - говорит хозяйка хижины Майги.

Ночлег в лесу можно забронировать ЗДЕСЬ.

Рыбацкая деревня Fishing Village

Рыбацкая деревня, носящая английское название Fishing Village, ждет гостей на берегу реки Сауга недалеко от Пярну. В этом уникальном центре отдыха и досуга можно провести великолепный день или остаться подольше, заняв себя необычными развлечениями.

Гости могут провести ночь в палаточном отеле. ФОТО: Fishing Village

В рыбацкой деревне есть чем заняться - от рыбалки на реке до стрельбы из лука. Для длительного проживания гостям предлагаются уникальные рыбацкие хижины, палаточный отель - glamping или дом для отдыха. Есть парковка для караванов и место для разбивки палаток.

Баня. ФОТО: Fishing Village

Хозяин Fishing Village Якоб советует забронировать одну из палаток в палаточном отеле и впридачу лодку - моторную или гребную, чтобы отправиться на ней ловить рыбу или просто на увеселительную прогулку. Специалист по рыбной ловле расскажет, куда именно отправиться и на что ловить. Кроме того, хозяин снабдит путешественников корзиной для пикника, чтобы провести время с еще большим удовольствием.

Интерьер банного домика. ФОТО: Fishing Village

По словам Якоба, весь процесс размещения проходит без контакта, поэтому нет причин для беспокойства. Рыбацкая деревня расположена на пяти гектарах, поэтому здесь достаточно места, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно. Гости также могут приехать в рыбацкую деревню на своей лодке, но Якоб говорит, причалы почти распроданы.

Чрезвычайное положение не огорчило владельцев рыбацкой деревни, они быстро адаптировались к новой ситуации и смело продолжают работать. «В этом году ожидается не так много иностранных отдыхающих. Многие из них отменили бронирование, но их заменили местные туристы. Мы создали пакеты для пар и для семей, и в этом году целевой группой будут наши соотечественники», - говорит Якоб.

Порт рыбацкой деревни на реке Сауга. ФОТО: Fishing Village

Портовое кафе рыбацкой деревни откроется в середине мая, и, как обычно, гостям будет предложена собственная копченая рыба собственного приготовления, которую также можно купить навынос.

С рыбацкой деревней можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Хостел Just Rest

Первый в Эстонии автоматический хостел Just Rest - отличное место для тех, кто посещая Вильянди, хочет там переночевать, ведь проживание в хостеле абсолютно бесконтактно! «В нашем хостеле нет обычной стойки регистрации. Клиенты самостоятельно бронируют номер в автомате на месте или через веб-сайт. Система очень проста, вы можете выбрать в автомате, комнату на сколько человек вы желаете, заполнить поле с именем, добавить контактную информацию и оплатить банковской картой», - говорит менеджер хостела Кайре.

Хостел Just Rest находится на берегу озера Вильянди. ФОТО: Hostel Just Rest

Автомат распечатывает листок с номером комнаты, кодом двери и другой информацией. Все передвижение по дому происходит с использованием кода от входной двери. Бронирование, регистрация и заселение происходят круглосуточно.

Вместо традиционной стойки регистрации - автомат. ФОТО: Hostel Just Rest

Те, кто хочет остаться в прекрасном городе Вильянди подольше, могут снять гостевую квартиру в доме, находящемся прямо за хостелом. На выбор предлагаются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Подробности о бесконтактном хостеле находятся ЗДЕСЬ.

Центр отдыха Sokka

Центр отдыха Sokka, который раскинулся более чем на 22 гектарах возле Отепя, окружен живописными холмами, озерами и лесами на юге Эстонии. Это - миниатюрная копия возвышенности Хаанья.

Центр отдыха Sokka. ФОТО: Sokka puhkekeskus

Центр отдыха расположен на высоте от 132,5 до 143 метров над уровнем моря. К счастью, воздух на возвышенностях Хаанья не так разряжен и голова не кружится. Для отдыха в Sokka можно забронировать и комнату в красивых красных домиках, и палатку с отоплением. Предлагается и активный отдых: от пейнтбола до диск-гольфа.

Палатка. ФОТО: Sokka puhkekeskus

«Мы открыты в этом сезоне и пытаемся выйти из кризиса. Помимо чрезвычайного положения дело осложняется и тем, что в Отепяэ была очень снежная зима, что стало для нас большой проблемой», - говорит директор центра отдыха Урвель.

Гости центра отдыха с удовольствием играют в пейнтбол. ФОТО: Sokka puhkekeskus

«От других мест нас отличает то, что у нас есть несколько бань, собственное болото, леса, водоемы и многое другое. В последние годы особенно популярным стал палаточный отель», - добавляет Урвель.