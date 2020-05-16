Сб, 16.05.2020
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  • В Риге и Вильнюсе упали цены на топливо: Таллинн отличился

В Риге и Вильнюсе упали цены на топливо: Таллинн отличился

Топливо. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

В Риге и Вильнюсе на минувшей рабочей неделе снизились цены на дизельное горючее, а в Таллинне они были стабильны, свидетельствуют данные агентства BNS. 

В Таллине на АЗС Circle K по сравнению с прошлой неделей цены на бензин и дизельное топливо не изменились и составили соответственно 1,149 евро и 0,999 евро за литр.

В Риге бензин 95-ой марки стоил 0,984 евро, и по сравнению с прошлой неделей цена не изменилась, а дизельное топливо подешевело на 9,1% до 0,894 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 1,8% до 0,916 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 0,9% - до 0,816 евро за литр.

Цена автогаза не изменилась и составила в Риге за литр 0,465 евро, в Вильнюсе 0,379 евро, в Таллинне 0,61 евро.

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