Больница. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Филиал №3 Балашихинской областной больницы - это многопрофильная больница микрорайона Железнодорожный. В начале апреля этого года она явно была не готова к пандемии коронавируса, которая достигла России. Врачи жаловались на отсутствие грязных и чистых зон, а также на нехватку средств защиты.

Официально больница и не должна принимать пациентов с коронавирусом. Она была перепрофилирована под прием больных с пневмониями. Однако в Москве к середине апреля больных с пневмониями уже лечили как зараженных коронавирусом даже при отрицательных тестах.

Во второй половине апреля врачи в Балашихинской больнице начали болеть. Среди заболевших оказалась врач-реаниматолог Инна Демехина.

Она вышла на работу 8 апреля после отпуска. В этот день в реанимации Балашихинской больницы, по ее словам, уже было семь человек с пневмониями. Всего в Балашихе в тот день коронавирус был диагностирован у 24 человек. Официально среди пациентов больницы в Железнодорожном их быть не могло.

Через две недели Демехина была вынуждена уйти на больничный с острой респираторной инфекцией. Симптомы ее болезни напоминали коронавирус, хотя официально этот диагноз у нее не подтвержден.

Демехина первые симптомы заболевания связывала с переутомлением и большим количеством антисептиков, которые использовали врачи, чтобы своими силами обеззараживать помещения.

"В принципе обрабатывали сами всё по мере возможности, поэтому першение, боли в горле - до того момента как поднялась температура - все расценивали, что, возможно, это связано с постоянной работой дезаров (устройство для облучения и рециркуляции воздуха - Би-би-си) и кварцевых ламп, антисептической обработкой и рук, и поверхностей кожи, да и халаты мы обрабатывали антисептиками", - рассказывает она.

Затем у женщины появилось ощущение ожога слизистой, слабость, а также поднялась высокая температура. Была сильная мышечная и головная боль, сухой кашель, "то есть на дежурство в таком состоянии, на 24 часа работы, выйти было сложно", описывает она. В итоге она ушла на больничный.

Ей дважды сделали компьютерную томографию, но она не выявила пневмонии. Мазок на коронавирусную инфекцию у нее взяли 30 апреля, на 11 день больничного, рассказывает врач. По ее словам, на все просьбы о проведении теста на коронавирус до этого ей якобы отвечали отказом. Ждать результата теста ей пришлось почти две недели: 11 мая ей сообщили, что ее тест отрицательный.

При этом еще в апреле стало известно, что процент ложноотрицательных тестов на коронавирус довольно высок. Медики утверждали, что точность тестов составляет 70-80%. Пациенты часто жаловались на то, что коронавирус у них подтверждали только со второго или даже третьего теста.

Во время разговора с корреспондентом Би-би-си Инна сильно кашляла и часто делала паузы, говорить ей было тяжело, хотя болела она уже больше недели. Больничный Демехиной закрыли лишь к середине мая. У врача на фоне острой респираторной инфекции обострилось хроническое заболевание, которое ей пришлось лечить. На больничном она пробыла несколько недель.

Инна Демехина - не единственный врач Балашихинской областной больницы, кто заболел в апреле. Еще двое врачей рассказали Би-би-си, что в апреле также находились на больничном с симптомами острой респираторной инфекции. Оба врача утверждают, что им диагностировали двустороннюю пневмонию по результатам КТ.

В отличие от Демехиной, они не смогли добиться тестирования на коронавирус, хотя все три врача уверены, что переболели Covid-19. Все они связывают свою болезнь с ситуацией в больнице и жалуются на то, что госпиталь был не готов к приему зараженных пациентов.

6 мая этого года президент Владимир Путин подписал указ о страховых выплатах врачам, пострадавшим при работе с Covid-19. Согласно указу, медики, заразившиеся Covid-19, имеют право на получение компенсации в 68 811 рублей.

Однако врачи не надеются получить какие-то компенсации за заболевание, так как официально они с коронавирусом не работали.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как могли в больнице заразиться врачи и на какие выплаты они могут рассчитывать. Большинство врачей согласились говорить только анонимно, так как боятся возможных проблем на работе и конфликтов с начальством.

Больница для работы с пневмониями

3 апреля медперсоналу больницы в Железнодорожном, по словам врачей, сообщили о важных изменениях: с 6 апреля госпиталь будет перепрофилирован под лечение пневмонии. Пациентов, которые не болеют пневмонией и лечение которых нужно было закончить, перевели в другие филиалы Балашихинской больницы. Уже шестого числа пациенты с пневмониями начали поступать в больницу, рассказывают Би-би-си сотрудники больницы.

Официально госпиталь в тот период не мог принимать пациентов с Covid-19. Поэтому, по словам врачей, там не было проведено зонирования, то есть не было "чистых зон", где можно находиться без особых средств защиты, и "грязных" - для работы с зараженными пациентами. Подобное зонирование используется для того, чтобы обеспечить безопасность персонала больниц.

"Мы, как могли, себя защищали, с интерферонами, с арбидолами, все средства профилактики, чтобы не заболеть. Максимально, перчатки, всё. Всё, что было из средств защиты, всё это мы старались применить. Но без разделения на зоны это оказалось, скажем так, не совсем эффективным", - рассказывает Демехина.

Врач полагает, что одним из возможных путей передачи инфекции могло быть взаимодействие с больными в отделении реанимации, в котором она работает.

"Больные у нас все находятся на кислородотерапии. Те, кто не на ИВЛ, получают кислород через маску либо через носовые катетеры, пациенты кашляют, они снимают маски, они всё равно беспокойные, потому что у всех явления дыхательной недостаточности. И вот эта аэрозольная смесь попадает в воздух. И в воздухе она - в связи с тем, что помещение не разграничено, - имеет свойство распространяться. Рядом с палатами находится ординаторская, напротив - кабинет старшей сестры. Тут же сестринская. То есть мы, по сути, все вот в одном помещении", - так она описывает происходящее в больнице в апреле, до ее ухода на больничный.

Еще одним вопросом стала недостаточность средств защиты. Врач, согласившийся поговорить с Русской службой Би-би-си, но попросивший об анонимности, поскольку опасается последующих сложностей на работе, рассказывает, что он сам и его коллеги буквально каждый день просили руководство о предоставлении необходимых для работы в условиях пандемии средств защиты.

По его словам, им якобы в итоге выдали только одноразовые костюмы из тонкой ткани, которые могут порваться, и несколько противочумных костюмов.

"Нам выделили шапочки одноразовые, маски обычные, несколько строительных респираторов, штук 12-15, не больше двадцати, одноразовые халаты и несколько противочумных костюмов, такие зеленые, которые якобы должны защищать. Но вопрос, сколько им лет. И они, конечно, по размеру неподходящие были. На меня, например, налезал только один из восьми. Костюмами не пользовались, потому что они не налезали, ну а шапки, маски - естественно, себя-то надо как-то защищать", - рассказывает анестезиолог-реаниматолог из этой же клиники.

Но врачи объясняют, что костюмы, даже если бы подходили всем по размеру, вряд ли решили бы проблему. В больницах, в которых есть деление на зоны, врачи могут надевать стерильные костюмы и раздеваться после выхода из "грязной зоны".

"Чистой зоны у нас нет, мы всё время в грязной зоне, там же у нас находится место, где мы кушаем, наша ординаторская, то есть фактически это невозможно, надеть эти костюмы, подстраховаться", - объясняет один из врачей.

Анестезиолог-реаниматолог говорит о том, что в начале апреля больница в принципе не была готова к приему больных с пневмониями и возможным Covid-19. "Многоместные палаты, общие коридоры, общие лифты, ничего не было сделано, чтобы как-то организовать красную зону, зеленую зону. Это не было сделано, и этим никто особо не занимался. Руководство объясняло это тем, что мы, весь наш филиал, не работает на прием пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - рассказывает он.

22 апреля глава Балашихи Сергей Юров заявил, что на территории третьего филиала подготовлен специальный корпус для больных с пневмонией, у которых подтвердился Covid-19. По словам Демехиной, формально к третьему филиалу относится корпус инфекционной больницы. Врач утверждает, что в нем якобы нет реанимации, а тяжелых пациентов отправляли в основной корпус больницы.

Русская служба Би-би-си позвонила Юрову за разъяснением, но он не взял трубку. Мобильный телефон заместителя главного врача больницы Виктора Гончаренко был недоступен.

По словам врачей, у некоторых пациентов с пневмониями, которые были в филиале Балашихинской областной больницы в апреле, якобы подтверждался Covid-19.

Пациент с пневмонией и коронавирусом

Таким пациентом мог оказаться житель Балашихи Дмитрий Волов. 20 апреля он почувствовал себя плохо и вызвал на дом врача. Волова направили на компьютерную томографию легких, которая показала, что у него двусторонняя пневмония с поражением легких по типу "матового стекла" - это классическая картина поражения легких при коронавирусной инфекции, рассказывает мужчина в беседе с Би-би-си.

После КТ-исследования Волова на скорой помощи привезли в филиал №3 Балашихинской областной больницы как заболевшего пневмонией.

"Там условия довольно печальные, там очень старое здание, и они явно впопыхах и очень быстро это всё сделали, не предусмотрев никакие меры защиты. Все медсестры, все врачи в лучшем случае носили обычные маски. Один раз я видел врача, которая спустилась ко мне из отделения для более тяжелых больных, потому что я просил объяснить, что со мной происходит и как меня собираются лечить. Она была в костюме и респираторе", - вспоминает он.

По словам Волова, в больницу он прошел с улицы в своей обычной верхней одежде. "Как я приехал в филиал, я в своей уличной одежде прошел в палату, в палате есть маленький гардеробик, куда все вешают куртки и обувь", - вспоминает он.

Волов активно описывает в социальных сетях течение своей болезни. На следующий день после госпитализации его перевели в родильный дом в Саввине - эта больница как раз была перепрофилирована на прием пациентов с коронавирусом в двадцатых числах апреля. По его словам, там ситуация уже совсем другая: есть чистая и грязная зона, его верхнюю одежду забрали на дезинфекцию, все врачи работают с пациентами только в защитных костюмах. Волов говорит, что видел, как вместе с ним в Саввиновский роддом перевели еще несколько десятков человек из 3-го филиала.

Волов утверждает, что в итоге у него подтвердился коронавирус. Он сдавал тест еще до первой госпитализации самостоятельно через службу бесконтактной сдачи тестов Роспотребнадзора. Когда тест пришел, он уже находился в больнице в Саввине.

Врачи Балашихинской областной больницы объясняют, что тестирование в 3-м филиале проходит по такому протоколу: в день поступления у пациента берут первый тест, на третьи сутки - второй тест, а на десятые - третий. Пациентов направляют в роддом в Саввине, перепрофилированный под прием пациентов с коронавирусом, только после положительного теста.

В начале апреля мэрия Москвы изменила систему маршрутизации больных с пневмониями: в московских больницах медики стали вести пациентов с подтвержденными пневмониями так же, как если бы у них был подтвержден Covid-19, даже если тестов еще не делалось или их результаты не готовы. Стационары для лечения коронавируса и пневмонии объединили в одну систему.

Поболеть дома

В конце апреля на больничный ушла еще один врач больницы в Железнодорожном. Женщина в разговоре с Би-би-си рассказывает, что КТ показала у нее двухстороннюю пневмонию. Ей прописали сильные противовирусные препараты и антибактериальную терапию.

Врач рассказала, что у нее якобы не брали мазок на коронавирус, хотя она просила взять у нее анализ. По ее словам, в рабочих группах врачей больницы в мессенджерах распространялись сообщения, что взять мазок якобы можно только с согласия главного врача Балашихинской областной больницы.

Женщина жалуется на руководство больницы: "Никого не волновало, что у нас плохое самочувствие, мы говорили и о подъемах температуры, и обо всем. И они решили, что мы просто не хотим работать. И мы боимся, что нас потом уволят. Здесь же есть еще такой вариант, что пока нужно пережить эту эпидемию, не важно с какими потерями, врачей надо держать. А что будет потом, никто не знает". Она так и не смогла добиться того, чтобы ей сделали тест на коронавирус.

Врач реаниматолог-анестезиолог, который жаловался на отсутствие подходящих размеров защитных костюмов, также рассказывает, что КТ показала у него двухстороннюю пневмонию. Он старался не обращать внимания на первые симптомы, так как надо было работать. Но когда состояние ухудшилось, он вызвал врача.

На вопрос, страшно ли ему было работать, осознавая все риски, он отвечает, что страха не было: "Мы в реанимации и не с таким работали, плюс думаешь, что вроде молодой пока, может быть пронесет. Страха нет. Вирус и вирус. Понятно, что иногда задумываешься о возможных последствиях, но пока кажется, что ты молодой и немножко бессмертный".

Врач утверждает, что пока он работал, у него якобы отказывались взять анализ на коронавирус. Он смог сдать тест только когда оказался на больничном с пневмонией. Первый мазок у него пришел отрицательный. Он объясняет, что по правилам у него должны были взять второй мазок, но этого до сих пор не произошло.

Двое других врачей филиала, которым удалось сдать тесты на коронавирус, оказались в итоге в родильном доме в Саввине с подтвержденными коронавирусными инфекциями, рассказывают врачи. Но с этими медиками Би-би-си не удалось связаться.

Врачи в беседах с Би-би-си беспокоились еще из-за двух вопросов. Во-первых, болеют они в основном дома вместе с семьями и боятся их заразить.

Во-вторых, они рассуждали про доплаты, которые были обещаны президентом России врачам, лечащим коронавирусных пациентов. Все они считали, что именно им эти доплаты за апрель вряд ли "светят", так как их филиал не был перепрофилирован под лечение коронавирусной инфекции.

Однако накануне публикации текста врачам перечислили заработную плату за апрель. Двое собеседников Би-би-си рассказали, что президентские надбавки им заплатили. С их слов, надбавки получили все врачи, которые работали в филиале в апреле. При этом позиция руководства больницы весь апрель заключалась в том, что коронавируса в больнице не было.

Однако открытым остается вопрос про компенсации, которые врачи теоретически могли бы получить за то, что заразились в апреле на работе. Согласно указу Владимира Путина, компенсации положены тем медицинским работникам, у которых подтверждена коронавирусная инфекция.

Адвокат, национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права Алексей Горяинов подтвердил, что майский президентский указ о введении дополнительных страховых гарантий работает только в случае, когда у врача подтверждается заболевание именно коронавирусной инфекцией. Если нет факта заражения коронавирусом на рабочем месте, то врачу не оплатят ничего, кроме обычного больничного.

27 апреля министерство строительного комплекса Московской области заявило, что третий корпус Балашихинской областной больницы перепрофилируют на работу с пациентами с коронавирусом, в нем начнутся работы по разделению его на "чистую" и "грязную" зоны. В больнице организуют 190 коек для больных коронавирусом. Прием больных с коронавирусом начнется в середине мая.

Однако, со слов врачей, на момент публикации текста в больнице нет разделения на зоны, единственное, что поменялось - в палаты провели кислород. Врачи говорят, что в больнице идут строительные работы. В больнице нет нужного количества специальных устройств, чтобы кислород поступал непосредственно пациентам, считает один из врачей. Би-би-си также не нашла государственных закупок, которые свидетельствовали бы о том, что в больнице ведутся или планируются какие-либо работы по перепрофилированию и зонированию помещений.

Инне Демехиной придется после выписки вернуться на работу в свое отделение. Врач опасается, что возможно повторное инфицирование, если помещение не будет разделено на зоны. "Вирус достаточно новый, плохо изученный", - беспокоится она.