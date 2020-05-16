Сб, 16.05.2020
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  • Не только в Палдиски: латвийские военные взорвали водонапорную башню и жилой дом

Не только в Палдиски: латвийские военные взорвали водонапорную башню и жилой дом

ФОТО: Gatis Dieziņš

В пятницу, 15 мая, военнослужащие латвийских Национальных вооруженных сил провели демонтаж старых зданий: взорвали их. 

Инженерно-техническая рота Батальона боевой поддержки Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск Национальных вооруженных сил по просьбе самоуправления Вайнёдского края

провела демонтаж пятиэтажного заброшенного здания и водонапорной башни. 

Военные, которые взрывали здание, этому обучены - но подобные мероприятия помогают оттачивать мастерство и обучать молодых специалистов не только теоретически, но и практически. 

Галерея: снос зданий военными Национальных вооруженных сил 

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