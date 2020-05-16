Не только в Палдиски: латвийские военные взорвали водонапорную башню и жилой дом

В пятницу, 15 мая, военнослужащие латвийских Национальных вооруженных сил провели демонтаж старых зданий: взорвали их.
Инженерно-техническая рота Батальона боевой поддержки Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск Национальных вооруженных сил по просьбе самоуправления Вайнёдского края
провела демонтаж пятиэтажного заброшенного здания и водонапорной башни.
Военные, которые взрывали здание, этому обучены - но подобные мероприятия помогают оттачивать мастерство и обучать молодых специалистов не только теоретически, но и практически.
Галерея: снос зданий военными Национальных вооруженных сил