Индрек Саар: слабое государство не может эффективно справляться с кризисами

«Растерянная власть не в состоянии поддержать людей во время кризиса, обеспечить хорошим образованием, врачебной помощью, заботиться о более слабых, развивать науку и международное сотрудничество. Слабое государство беспомощно взирает на то, как невидимая рука рынка сдирает с народа три шкуры и делает богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Именно это мы и наблюдаем последние десятилетия. За редкими исключениями, когда социал-демократы были в правительстве и коэффициент Джини, показывающий уровень расслоения общества, немного снизился», – подчеркнул он.

По словам Саара, этого удалось добиться благодаря тому, что социал-демократы поставили перед собой цель – создать для детей равные возможности, направили в сферу здравоохранения дополнительные денежные ресурсы, без которых сегодня ситуация была бы намного хуже. «Мы доказали, что всё возможно, если есть воля и знания. И если есть мировоззрение, а не только голое желание быть у власти», – сказал лидер партии.

Он также отметил, что «все мы хотим быть счастливыми. Но как этого достичь, если тебе, твоим близким и всему, что тебе дорого, угрожает один кризис за другим. Коронакризис, экономический кризис, социальный кризис, климатический кризис, кризис демократии, кризис с беженцами, кризис в сфере безопасности, ценностный кризис, кризис народонаселения… Нас пытаются убедить, что панацея от всех бед – это свободный рынок, но это не так».