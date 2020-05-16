Юрист объясняет: кого могут сократить и какой должна быть компенсация

В случае сокращения преимущественное право для продолжения работы есть у представителя сотрудников и работника, воспитывающего ребенка в возрасте до трех лет (ч. 5 ст. 89 ЗТД). Например, если работодатель должен определить и сократить тех сотрудников, кого нужно уволить, включая работников, воспитывающих ребенка в возрасте до трех лет, он должен отдать приоритет и оставить на работе родителей, воспитывающих маленького ребенка. Другими словами, родитель, воспитывающий маленького ребенка, не может быть сопоставлен работодателем с другими работниками. Затем, когда родители маленького ребенка исключены из сокращаемых сотрудников, работодатель может сократить кого-то из числа оставшихся.

Тем не менее, представитель работников или родитель, воспитывающий ребенка в возрасте до трех лет, может быть сокращен в случае, если сокращается должность, на которой работает указанное лицо, и нет других людей на той же должности, которых можно сократить (например, если сокращается единственная уборщица на предприятии, а в дальнейшем работодатель покупает услугу по уборке у поставщика).

При определении количества сокращений работодателю не должен брать за основу все свои предприятия, также может быть излишним исходить из предприятия в целом. Круг работников, которые будут сокращены, определяется в первую очередь согласно подразделению, кругом с аналогичными задачами и / или категорией сотрудников. Это должны быть так называемые сопоставимые работники.

О прекращении трудового договора нужно сообщить работнику согласно его стажу

Ст. 97 ЗТД устанавливает минимальные сроки уведомления, которые должен соблюдать работодатель при расторжении трудового договора. Коллективный договор может предписывать сроки уведомления, отличные от закона ч. 4 ст. 97 ЗТД).

Сроки уведомления о расторжении трудового договора зависят от продолжительности трудовых отношений между работником и работодателем. Продолжительность трудовых отношений и срок уведомления: менее 1 года - 15 календарных дней, 1–5 лет - 30 календарных дней, 5–10 лет - 60 календарных дней, 10 и более лет - 90 календарных дней.

Срок уведомления, указанный в заявлении на прекращение договора, начинается с даты, следующей за датой получения заявления. Датой расторжения трудового договора считается последний день срока, например, тридцатый календарный день.

У сокращаемого работника есть право на компенсацию как от работодателя, так и от Кассы по безработице

При расторжении трудового договора в связи с сокращением работодатель выплачивает работнику компенсацию в размере среднемесячной заработной платы работника ч. 1 ст. 100 ЗТД). Помимо работодателя, компенсацию выплачивает и Касса по безработице в соответствии с условиями и порядком, предусмотренными в Законе о страховании на случай безработицы ч. 2 ст. 100 ЗТД).

Касса по безработице при сокращении выплачивает компенсацию работнику, чьи трудовые отношения с работодателем продолжались не менее пяти лет. Размер компенсации зависит от продолжительности трудовых отношений. Заявление о компенсации должно быть подано работодателем в течение пяти календарных дней с момента прекращения трудовых отношений. Касса по безработице перечисляет компенсацию на банковский счет работника. Данную компенсацию не следует путать с пособием по безработице, выплачиваемым безработным с компенсацией по страхованию по безработице.

Действующий Закон о трудовом договоре не предусматривает ситуацию, когда сокращенное лицо имеет приоритетное право на новые трудовые отношения с бывшим работодателем, то есть с работодателем, сократившим работника.

Сокращение может быть оспорено в течение 30 календарных дней

Если сокращенное лицо не соглашается с сокращением, оно имеет право оспорить его в органе по трудовым спорам (комиссии по трудовым спорам или суд) в течение 30 календарных дней. Срок оспаривания начинается со дня, следующего за получением уведомления о сокращении.