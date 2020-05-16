В четырех районах Германии превышен предел инфицирования коронавирусом

В четырех районах Германии превышен верхний предел заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил в субботу, 16 мая, Институт имени Роберта Коха. В Баварии в Штраубинг-Богене за последние семь дней зафиксированы 54,6 новых случаев на 100 тысяч жителей, в Штраубинг-Штадте - 56,5, в Кобурге – 55,2, передает Deutsche Welle.
В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, в районе Кёсфельд вспышка инфекции произошла на одном из предприятий мясоперерабатывающего концерна Westfleisch, где заразились четверть из более тысячи сотрудников. В результате в районе на 100 тысяч жителей приходится 57,7 новых инфицированных в течение недели, и поэтому карантинные ограничения, которые снимали в течение последних дней по всей стране, там сохранялись.
Власти федеральной земли заявили о постепенном смягчении в Кёсфельде с понедельника, 18 мая, поскольку локальную вспышку удалось ограничить.
Вероятность достижения установленного предела числа заражений, установленному немецкими властями, стремятся так же показатели в районе Грейц (Тюрингия) и Зоннеберг (Бавария).
Власти Германии накануне установили показатель прироста инфицированных 50 человек на 100 тысяч жителей в течение недели, как предел, превышение которого означает возвращение к жестким карантинным ограничениям, которые действовали в стране полтора месяца. Этим же показателем власти руководствуются при открытии границ внутри ЕС.