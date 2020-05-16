В четырех районах Германии превышен предел инфицирования коронавирусом

В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, в районе Кёсфельд вспышка инфекции произошла на одном из предприятий мясоперерабатывающего концерна Westfleisch, где заразились четверть из более тысячи сотрудников. В результате в районе на 100 тысяч жителей приходится 57,7 новых инфицированных в течение недели, и поэтому карантинные ограничения, которые снимали в течение последних дней по всей стране, там сохранялись.

Власти федеральной земли заявили о постепенном смягчении в Кёсфельде с понедельника, 18 мая, поскольку локальную вспышку удалось ограничить.

Вероятность достижения установленного предела числа заражений, установленному немецкими властями, стремятся так же показатели в районе Грейц (Тюрингия) и Зоннеберг (Бавария).