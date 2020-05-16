Видео ⟩ Полеты без разрешения? В Таллиннском аэропорту задержали необычных нарушителей

«Не знаем, какие были у этой замечательной утиной семьи планы, которые привели их на взлетно-посадочную полосу. Может быть, утятам хотели здесь организовать тренировку по полетам. Но разрешения от Департамента авиации у них в любом случае не было», - написал Таллиннский аэропорт в соцсетях.