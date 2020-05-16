​Как обновить интерьер съемной квартиры, если хозяин не разрешает делать ремонт

Рассказываем, как освежить дизайн без серьезных затрат и вмешательства в существующую отделку.

Новый текстиль

Один из самых простых и распространенных способов изменить интерьер — сменить текстиль. Например, можно поменять шторы, покрывала или скатерти на стол. Новую жизнь интерьеру дадут декоративные подушки — блестящие, шелковые или пушистые. Стильным предметом интерьера станет плед, который кроме того, согреет в зимние холода.

Пол можно украсить ярким ковром. Он вовсе не обязательно должен быть в тон шторам или предметам мебели. Можно подобрать такой вариант, который будет сочетать в себе сразу несколько насыщенных цветов и тем самым объединит композицию интерьера в единое целое.

Перестановка

Еще один способ обновить интерьер в квартире — смена расстановки мебели. Она позволит обновить атмосферу жилья, а иногда даже сделает его более удобным. Сюда же можно отнести зонирование пространства с помощью плотной ширмы, стеллажа или растений.

Прежде всего нужно понять, все ли предметы в квартире можно использовать функционально. Затем необходимо проанализировать плюсы и минусы первоначального положения предметов мебели и придумать для них новое место. Перестановка не должна повлиять на удобство и практичность в использовании пространства.

Новая мебель

Новая мебель — хороший способ освежить интерьер комнат. Будет достаточно приобрести небольшие предметы: кофейный столик, пуфики или стеллаж. В большинстве случаев квартиры уже сдаются с мебелью, и дополнительные крупногабаритные предметы могут съесть пространство.

Попробуйте договориться с собственниками забрать часть вещей и приобрести свою мебель. Например, можно добавить в интерьер глянцевые поверхности или необычные фактуры.

Аксессуары

Используя аксессуары, можно не только обновить интерьер, но и придать помещению единый стиль. Для этого подойдут статуэтки, плетеные корзинки, картины, панно и сувениры. Комнаты можно оформить интерьерными композициями — поставить вазы с веточками, цветами и другими декоративными элементами.

При этом аксессуары могут быть еще и функциональными. К ним относятся часы, зеркала, полки для книг, подхваты для штор, ароматические свечи. Но, используя в интерьере аксессуары, важно подбирать для них правильные места и помнить о чувстве меры. Лишний декор придаст помещению захламленный вид.

Свет

Замена старых хозяйских светильников на новые — еще один метод освежить квартиру. Можно купить светильник в стиле хай-тек, он придаст интерьеру динамики и энергии. Более бюджетный способ освежить обстановку — заменить плафоны и абажуры.

Кроме центрального освещения, попробуйте добавить локальные источники света для каждой функциональной зоны. Для отдельных предметов интерьера можно оборудовать декоративную подсветку, а с помощью скотча или кнопок — декорировать стены и зеркала электрическими гирляндами.

Цветы и растения

Интерьер съемной квартиры преобразится, если добавить живые комнатные цветы. Можно ограничиться одиночными растениями или сделать небольшой зеленый островок. Практичнее покупать цветы, которым не требуется сложный уход. Это могут быть неприхотливые суккуленты - растения, способные запасать воду на долгое время. Если забываете поливать растения, то лучше приобрести сухоцветы.