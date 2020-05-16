Эта сфера деятельности выйдет из кризиса Covid-19 победителем

От Праги до Варшавы и Бухареста эти предприятия уже долгое время предлагают такие услуги, как развитие программного обеспечения, администрирование, совершение платежей по заказу, которые делают и крупнейшие компании Европы и США. Сейчас эти компании, оказывающие различные удаленные услуги, становятся глобальным трендом, расширяя свою деятельность.

"Во время кризиса все больше предприятий готовы изменить свою модель деятельности. Несомненно, это происходит", - говорит Роман Павлошек из чешского Брно, руководитель финансового сервисного центра, обслуживающего глобальное предприятие Atlas Corpo.

Указывается, что более 90% компаний бизнес-услуг в Чехии продолжили принимать новых сотрудников, кроме того, они привлекают все больше новых рабочих задач со всех частей мира, в том числе и из Азии и региона Тихого океана.

Пока азиатские сервисные центры предлагают меньшие выплаты, фирмы Центральной и Восточной Европы обеспечивают доступность географического и часового пояса, кроме того - в этих центрах работают люди разных национальностей со знанием нескольких языков.

Предприятия удаленных услуг ведут работу во благо таких компаний, как Air France KLM, Blue Link International и Exxon Mobil. Базируемые в Центральной Европе компании предлагают крупным предприятиям ввести автоматизацию, а также системы искусственного интеллекта. Именно на эти услуги значительно вырос спрос.

В Польше, где одна из крупнейших экономик в Европе, на нескольких предприятиях продолжается прием сотрудников на работу, несмотря на то, что в других европейских компаниях происходят коллективные увольнения.

Директор европейского сервис-центра по менеджменту Citibank Ивона Дудзинска рассказала, что кризис фактически не повлиял на планы роста предприятия.

"Мы ежемесячно принимаем на работу около 100 человек. Прием на работу происходит удаленно", - сказала она.

Правильное время

Сектор бизнес-услуг в последние 25 лет очень быстро развивался и стал индустрией, в которой трудоустроено более 750 000 человек во всей Центральной и Восточной Европе. Кроме того, эта сфера быстро развивается, заявил партнер Pricewater Coopers Ромек Лубашевски, по прогнозам которого у сектора бизнес-услуг все-таки будет кратковременное падение.

"Здесь нужно говорить о правильном времени. Кризис показал, что очень многие вещи можно делать удаленно, и от этого может выиграть и весь европейский регион", - сказал Лубашевски.

Он живет в университетском городе Кракове, и в этом городе находятся еще более 85 000 работодателей, которые работают в сфере бизнес-услуг.

Pepsico, Shell и другие крупные международные компании разместили свои магазины в Кракове, таким образом обеспечив работу мультинациональной рабочей силе, которая способна оказывать различные услуги на нескольких языках.

"Если говорить о государстве, в котором английский язык не главный, то у Центральной Европы большое преимущество, - сказал Лубашевски.