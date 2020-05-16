Квартирные товарищества меняют управляющих и шантажируют поставщиков

Квартирные товарищества в трудные времена взяли жесткий курс на ограничение расходов. Многие основательно пересматривают договоры и заменяют нерадивых управляющих.
Руководитель сектора управления недвижимостью и благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что в кризисные периоды многие люди критическим взглядом пересматриваются все свои расходы, и квартирные товарищества также не являются исключением. «Немало тех, кто с испугом обнаруживает, что на протяжении многих лет и даже десятилетий в рамках старых договоров они продолжали платить за услуги, которые им давно уже никто не оказывал», – сказал Лимбах.
«За последний месяц в пять раз увеличилось количество поступающих к нам ценовых запросов, то есть в день мы получаем два–три запроса, целью которых является замена управляющей фирмы. Когда в товариществе обнаруживают, что им давно уже не оказываются даже элементарные услуги, то разговор, как правило, бывает очень коротким: договорному партнеру подобный обман не прощается», – объяснил Лимбах.
«Совсем иначе обстоят дела с товариществами, которые стремятся использовать чрезвычайную ситуацию в своих интересах и автоматически полагают, что можно было бы получить, например, 80-процентную скидку со всех договорных платежей. На шантаж подобного рода никто, естественно, не поддается, однако при необходимости уменьшаются объемы оказываемых услуг и делаются небольшие послабления в условиях оплаты», – добавил Лимбах