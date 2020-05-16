Квартирные товарищества меняют управляющих и шантажируют поставщиков

Руководитель сектора управления недвижимостью и благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что в кризисные периоды многие люди критическим взглядом пересматриваются все свои расходы, и квартирные товарищества также не являются исключением. «Немало тех, кто с испугом обнаруживает, что на протяжении многих лет и даже десятилетий в рамках старых договоров они продолжали платить за услуги, которые им давно уже никто не оказывал», – сказал Лимбах.

«За последний месяц в пять раз увеличилось количество поступающих к нам ценовых запросов, то есть в день мы получаем два–три запроса, целью которых является замена управляющей фирмы. Когда в товариществе обнаруживают, что им давно уже не оказываются даже элементарные услуги, то разговор, как правило, бывает очень коротким: договорному партнеру подобный обман не прощается», – объяснил Лимбах.