Сб, 16.05.2020
Больше всего мы ждем пересмотра решения об открытии спа-отелей. Если открытие будет сдвинуто хотя бы на июнь, это поможет спасти сектор. Дарья Боярова
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Молодая пара, которая переехала в микро-дом: мы кардинально изменили жизнь

Фото ⟩ Молодая пара, которая переехала в микро-дом: мы кардинально изменили жизнь

Noorpaari mikromaja.

ФОТО: Molly & Ken / @bornandbound / Instagrami kuvatõmmis

Молодая пара из Остина, столицы американского штата Техас, с декабря 2018 года живет в крошечном микро-доме, пишет Kodustiil.

Молли и Кен решили переехать в микро-дом, чтобы сократить свои расходы, пишет insider.com. Для этого они связались с канадским предприятием Mint Tiny Homes, которое специализируется на строительстве небольших домов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tiny House| Molly And Ken (@bornandbound) on

«После размещения заказа потребовалось около четырех месяцев, чтобы получить готовый дом. Правда, первые два месяца компания искала трейлер, на основе которого нужно было строить дом. Так что само строительство заняло всего два месяца», - говорит Молли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tiny House| Molly And Ken (@bornandbound) on

Дом на колесах разделен на две части - жилая часть и санузел. Планировка микро-дома была тщательно продумана, чтобы сделать жизнь в нем максимально комфортной. В доме есть просторная кухня, где Кен готовит изысканные ужины и даже инфракрасная сауна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tiny House| Molly And Ken (@bornandbound) on

Молли и Кен живут в доме с двумя собаками. Несмотря на то, что в доме совсем нет места, молодые люди не чувствуют, что их жизнь в чем-то стеснена. «Нам нравится приглашать друзей и родственников в гости - это доставляет нам массу удовольствия», - добавляет Молли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tiny House| Molly And Ken (@bornandbound) on

Живя в микро-доме, молодая пара экономит около 8500 долларов или 7850 евро в год. «Этот опыт полностью изменил нашу жизнь. Решаясь на подобное, каждый должен тщательно обдумать, действительно ли это  важно и приемлемо для вас», - добавляет Молли.

За жизнью Молли и Кена можно следить в Instagram - ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ