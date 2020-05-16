Фото ⟩ Молодая пара, которая переехала в микро-дом: мы кардинально изменили жизнь

Молли и Кен решили переехать в микро-дом, чтобы сократить свои расходы, пишет insider.com. Для этого они связались с канадским предприятием Mint Tiny Homes, которое специализируется на строительстве небольших домов.

«После размещения заказа потребовалось около четырех месяцев, чтобы получить готовый дом. Правда, первые два месяца компания искала трейлер, на основе которого нужно было строить дом. Так что само строительство заняло всего два месяца», - говорит Молли.

Дом на колесах разделен на две части - жилая часть и санузел. Планировка микро-дома была тщательно продумана, чтобы сделать жизнь в нем максимально комфортной. В доме есть просторная кухня, где Кен готовит изысканные ужины и даже инфракрасная сауна.

Молли и Кен живут в доме с двумя собаками. Несмотря на то, что в доме совсем нет места, молодые люди не чувствуют, что их жизнь в чем-то стеснена. «Нам нравится приглашать друзей и родственников в гости - это доставляет нам массу удовольствия», - добавляет Молли.

Живя в микро-доме, молодая пара экономит около 8500 долларов или 7850 евро в год. «Этот опыт полностью изменил нашу жизнь. Решаясь на подобное, каждый должен тщательно обдумать, действительно ли это важно и приемлемо для вас», - добавляет Молли.