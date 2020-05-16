ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Корона и границы

Коронавирус подтвержден еще у четырех жителей Эстонии. К настоящему моменту выздоровели 1437 человек.

Коронавирус у соседей: в России за сутки выявлено 9200 новых случаев, в Финляндии - 83, а в Латвии - 27.

Вторая страна мира заявила об излечении всех больных COVID-19. При этом в стране не зарегистрировано смертельных случаев.

Италия уже назвала дату открытия границ: будут сняты ограничения как на въезд, так и на выезд из страны. А Германия отменила карантин для въезжающих из стран ЕС.

Экономика

Поскольку сейчас многие компании вынуждены увольнять работников из-за экономических трудностей, юрист объяснил, кого могут сократить и какой должна быть компенсация.

Мрачные перспективы туристического сектора Эстонии: работы может лишиться большинство.

Какой бизнес особенно сильно пострадает от пандемии? Чаще всего называют авиакомпании, всю индустрию туризма, рестораны, кинотеатры, такси... В этот список непременно следует включить и магазины одежды. Многие из них не переживут коронавируса.

Как смекалка не дала прогореть цветочному бизнесу: хозяйка магазина после объявления чрезвычайного положения была вынуждена забрать домой 12 000 растений и продолжить работу.

«Эстонцы на цены не смотрят»: обзор того, что происходит после открытия границ в странах Балтии.

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На мосту Кесклинна произошло ДТП: водитель Mercedes спровоцировал лобовое столкновение. По словам очевидца, виновник вышел из машины, его вырвало, а после он выбросил что-то в реку.

Полиция вновь приступает к проведению автомобильных рейдов «Дуют все», которые были временно отменены в марте из-за распространения коронавируса.