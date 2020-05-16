Игровые и спортивные площадки Хааберсти вновь открыты

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги игровые и спортивные площадки вновь открыты и ждут всех желающих играть и заниматься спортом. «До открытия управа тщательно очистила моющим средством все игровые, спортивные и площадки для выгула собак»- сказал старейшина.

В данный момент по заказу управы Хааберсти на игровых площадках проходит просеивание песка, но и эти работы будут закончены в ближайшие дни», - добавил Ханимяги.