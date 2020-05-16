Ошибки ценой в жизнь: единственный эстонец, которому довелось побывать в лаборатории Уханя

Тем не менее, Меритс приводит ряд примеров того, как в тщательно спланированной и надежной лабораторной работе допускались ошибки, которые приводили к гибели людей или крайне строгим ограничительным мерам.

Он стоял перед этим домом. Само здание особенно не впечатляет, а вот парк с десятками пышных деревьев гинкго был внушительным. «Мы в Таллинне так и не построили оперный театр на Пярнуском шоссе из-за одного дерева гинкго, - говорит он. - А чтобы построить эту лабораторию, в Ухане, вероятно, были срублены сотни деревьев гинкго».

Это Андрес Меритс, профессор прикладной вирусологии Тартуского университета. Он стоял перед лабораторией Уханьского института вирусологии. То был 2018 год.

Это первая в Китае лаборатория с самым высоким - четвертым - уровнем биобезопасности, построенная в 2017 году. В подготовке работающих здесь ученых Китаю помогала Франция. Лаборатории биобезопасности такого уровня существуют во всех развитых индустриальных странах, всего их в мире около 30.

В начале 2017 года научный журнал Nature посвятил новость открытию Уханьской лаборатории, отметив, что первая такая китайская лаборатория была разработана для изучения наихудших патогенных микроорганизмов на Земле, включая Эболу. Стоимость строительного комплекса составила около 40 миллионов евро. Здание также было построено, чтобы выдержать землетрясение магнитудой семь баллов.

Это была первая из пяти-семи лабораторий с чрезвычайно высоким уровнем биобезопасности, которые должны быть построены в Китае к 2025 году.

Воздух и вода, используемые в лаборатории, очищаются очень сложными системами фильтров. В лаборатории четвертого уровня биобезопасности ученые перемещаются в скафандрах с более высоким давлением воздуха, чем в остальной части комнаты - это должно предотвратить заражение даже если нарушится герметичность скафандра. Воздух вокруг облаченных в скафандры ученых движется только в одном направлении - из чистой зоны в рабочую зону и перекачивается из рабочей зоны в системы очистки воздуха. Перед выходом из лабораторного помещения ученые проходят мойку под давлением и с дезинфицирующим средством прямо в скафандрах, затем костюмы отправляются на полку, а ученые принимают душ.

Меритс говорит, что в 2018 году дважды ездил в Ухань - в первый раз на научную конференцию, а во второй раз воспользовался китайским предложением приехать и занимайться наукой. За переезд эстонской исследовательской группы в Ухань местный институт был готов предоставить грант в размере 100 000 юаней на ряд экспериментов.

"Это было около 15 000 евро в то время. С этим можно было бы многое сделать", - говорит Меритс.

У Меритса была проблема - в Эстонии просто нет лаборатории, подходящей для определенных экспериментов. Тестирование в Англии, Франции и Австралии было непомерно дорогим. Китайское предложение было более выгодным.

Если бы эксперименты эстонцев в Ухани осуществились, Меритсу тоже нужно было бы надевать скафандр и входить в лабораторию с высокой степенью защиты.