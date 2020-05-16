Сб, 16.05.2020
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Паэт: государство должно разрешить airBaltic летать в Нидерланды и Данию

Urmas Paet.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Депутат Европарламента Урмас Паэт критикует решение министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса не разрешать Air Baltic летать в Амстердам и Копенгаген. По словам Паэта, преследование компании со стороны министра экономики не выглядит оправданным, пишет Postimees.

«Из Таллинна в Амстердам и обратно  в последние два месяца можно было летать с Lufthansa через Франкфурт, как и сейчас. А также в Копенгаген и многие другие города. Таким образом, нынешнее преследование airBaltic министром экономики Эстонии остается непонятным», - пишет Паэт в социальных сетях.

«Сообщение с Амстердамом и другими пунктами назначения в любом случае происходит через Франкфурт и Хельсинки. Например, Finnair летал из Амстердама в Хельсинки каждый день в течение последних двух месяцев. А теперь и KLM связывает Амстердам с Хельсинки», - отметил Паэт.

В пятницу стало известно, что Министерство экономики не разрешило airBaltic летать в Амстердам и Копенгагеном, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию в этих странах.

"AirBaltic немного опередил события. Они, несомненно, приняли во внимание тот факт, что движение между тремя странами Балтии является свободным, и хотели начать свою деятельность как можно скорее. Вероятно, здесь есть желание захватить рынок. Но верно и то, что эстонское государство принимает решения о том, куда можно летать и куда нельзя», - прокомментировал Аас порталу ERR.

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