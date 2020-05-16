Паэт: государство должно разрешить airBaltic летать в Нидерланды и Данию

«Из Таллинна в Амстердам и обратно в последние два месяца можно было летать с Lufthansa через Франкфурт, как и сейчас. А также в Копенгаген и многие другие города. Таким образом, нынешнее преследование airBaltic министром экономики Эстонии остается непонятным», - пишет Паэт в социальных сетях.

«Сообщение с Амстердамом и другими пунктами назначения в любом случае происходит через Франкфурт и Хельсинки. Например, Finnair летал из Амстердама в Хельсинки каждый день в течение последних двух месяцев. А теперь и KLM связывает Амстердам с Хельсинки», - отметил Паэт.

В пятницу стало известно, что Министерство экономики не разрешило airBaltic летать в Амстердам и Копенгагеном, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию в этих странах.