Советник главного эпидемиолога Швеции: мы все делаем правильно

Cоветник главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла доктор Йохан Гизеке, который сам в прошлом был главным эпидемиологом страны, а также руководителем исследований в Европейском центре и советником Всемирной организации здравоохранения, считает необходимым подождать, пока не выработается коллективный иммунитет к коронавирусу - об этом он заявил в интервью ERR.