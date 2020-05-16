Советник главного эпидемиолога Швеции: мы все делаем правильно

Cоветник главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла доктор Йохан Гизеке, который сам в прошлом был главным эпидемиологом страны, а также руководителем исследований в Европейском центре и советником Всемирной организации здравоохранения, считает необходимым подождать, пока не выработается коллективный иммунитет к коронавирусу - об этом он заявил в интервью ERR.
На вопрос журналиста о том, поможет ли коллективный иммунитет стране жить с этим вирусом, Гизеке ответил утвердительно, добавив, что он появится уже через месяц или два, и сбоев не будет.
"Это единственное решение в случае такого вирусного заболевания", - считает доктор.
"Все уже приближаются к шведской модели. Дания, Норвегия, Финляндия - они подражают Швеции", - говорит Гизеке, который уверен, что это единственный выход из локдауна.