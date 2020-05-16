Тренажерные залы откроются с понедельника, но клиентов ждут ограничения

С понедельника в Эстонии планируют отменить чрезвычайное положение, что позволит открыться тренажерным залам, которые закрыли двери с середины марта. Клиенты должны будут выполнять правило "2+2", участвовать в групповых тренировках смогут не более 10 человек, передает Rus.ERR.