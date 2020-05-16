Сб, 16.05.2020
За неверные решения, принятые государством в начальной фазе, государство до сих пор платит десятки миллионов. Маргус Пунаб
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  • Эстония
  • Тренажерные залы откроются с понедельника, но клиентов ждут ограничения

Тренажерные залы откроются с понедельника, но клиентов ждут ограничения

Тренажерный зал.

ФОТО: Meelis Meilbaum

С понедельника в Эстонии планируют отменить чрезвычайное положение, что позволит открыться тренажерным залам, которые закрыли двери с середины марта. Клиенты должны будут выполнять правило "2+2", участвовать в групповых тренировках смогут не более 10 человек, передает Rus.ERR.

Клубы рекомендуют для посещения не более часа, по возможности использовать личные тренировочные маты, и не пользоваться душевыми.

MyFitness, например, отмечают, что в групповых занятиях будет ограниченное число участников. В расписание добавлены более короткие тренировки.

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