Соцдемы: каждый четвертый безработный не получает от Кассы по безработице ни цента

Сегодня 33 процента всех безработных получают страховое возмещение по безработице и 26 проценотв - пособия по безработице.

"Каждый четвертый безработный не получает ни копейки из Кассы по безработице. Многие не имеют права на получение компенсаций, поскольку их трудоустройство было прекращено по соглашению сторон или по собственной инициативе работника. Очень часто прекращение таких трудовых отношений происходило не из-за свободной воли работника, а скорее из-за принуждения или по незнанию. В то же время все платили страховой взнос по безработице. Это твои деньги!" - значится в заявлении партии.

Поэтому социал-демократы считают необходимым расширить круг получателей пособий по безработице для тех работников и служащих, которые уходят c работы по собственной инициативе или по соглашению сторон.

«Ситуация на рынке труда показывает, что изменения, внесенные в страхование по безработице в 2008 году, были необходимы, и их последующее сокращение было большой ошибкой тогдашнего правительства», - сказал председатель совета соцдемов Эйки Нестор.

Социал-демократы также выступают за то, чтобы разрешить временную работу, повысить ставки компенсации и надбавок и увеличить сроки их выплаты, а также поднять пособия по безработице со 189 до 350 евро в месяц.