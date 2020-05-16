Вопрос читателя: должен ли интернет-магазин обеспечивать гарантию на товар?

В последнее время портал получил несколько запросов о гарантиях интернет-магазинов и о том, несет ли интернет-магазин как посредник ответственность за гарантию на продукт.

Эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Анне-Май Хелемяэ объяснила, что необходимо проводить различие между сломанным продуктом и естественным износом. Например, если предмет одежды изнашивается естественным образом в результате его ношения, продавец не обязан его заменять. Однако, если приобретенный продукт имеет определенный дефект изготовителя, покупатель может подать гарантийное требование в течение 2 лет и запросить ремонт или замену продукта.

«Неважно, был ли продукт приобретен в интернет-магазине или в обычном магазине, время подачи претензии, вытекающее из закона, действительно в любом случае», - подтвердила Хелемяэ.

Это относится и к мелким деталям. Например, если крышка бензобака газонокосилки сломалась в течение гарантийного периода, что препятствует правильному использованию всей машины, потребитель имеет право запросить замену в соответствии с процедурой гарантии (и при условии, что крышка сломалась из-за дефекта изготовителя, а не халатности пользователя).