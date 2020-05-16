Сб, 16.05.2020
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  • "Как пьяный дядя на свадьбе": Глава Ryanair объявил войну сразу нескольким крупным авиакомпаниям

"Как пьяный дядя на свадьбе": Глава Ryanair объявил войну сразу нескольким крупным авиакомпаниям

Глава ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири.

ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS

Воинственно настроенный генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири кидает камни в огород немецкой Lufthansa и готовится распахнуть двери суда, поскольку конкуренты получают щедрую государственную помощь в связи с пандемией, пишет Postimees.

Ирландская бюджетная авиакомпания оспорила ряд мер государственной помощи, которые благоприятствуют национальным авиакомпаниям, но лишают Ryanair субсидий, и теперь бросает вызов Lufthansa, поскольку Германия и ряд других стран готовы вложить миллиарды евро в крупнейшую авиакомпанию Европы за столетие.

О’Лири намерен подать жалобу в Европейскую комиссию по этому поводу, а также оспорить поддержку правительством Франции компании Air France и выделение Швецией денег для SAS, которые Брюссель уже одобрил. 

Глава ирландской авиакомпании также считает, что, поскольку итальянцы в очередной раз решили спасти Alitalia, а Ryanair является крупнейшим перевозчиком в этой стране (34-35 процентов рынка), ему они должны дать в поддержку как минимум 4 млрд евро. 

«Lufthansa лезет повсюду, как пьяный дядя в конце свадьбы, выпивая остатки водки из пустых стаканов. Они не могут сами справиться. А мы не хотим правительственной помощи, но мы вынуждены конкурировать на рынке не только одной рукой за спиной, но и с обеими связанными», — сказал Майкл О’Лири.

Это не первый протест ирландцев во время кризиса, вызванного пандемией Covid-19. О’Лири дважды протестовал против 455 миллионов евро поддержки со стороны правительства Швеции для местных авиакомпаний. История его споров с Европейской комиссией богата событиями. За последние 25 лет он 25 раз выражал свой протест по поводу решений Брюсселя. Самый ожесточенный спор был, когда British Airways поглотила AerLingus.

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