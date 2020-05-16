Со следующей недели ментоловые сигареты окажутся в Эстонии вне закона

В Эстонии доля ментоловых сигарет является самой большой в Прибалтике. По словам производителей табака, в государственном кошельке образуется налоговая дыра в размере почти 27 миллионов евро, что выразится в быстром росте черного рынка, заявила Эстонская ассоциация производителей табака.

«Такие табачные изделия составляют почти 27 процентов рынка сигарет в Эстонии, и со среды их больше нельзя будет продавать. Ситуация, когда каждая четвертая сигарета исчезает с рынка, значительно увеличивает риск черного рынка», - сказал член правления ассоциации Яанус Паутс.

Согласно данным исследовательской компании Nielsen за март, сигареты с характерным ментоловым вкусом и вкусовыми капсулами составляют около 27,7 процента всех сигарет, продаваемых на этом рынке. Поэтому этот запрет является проблемой не только для табачной промышленности, но и для страны, которая постоянно борется с контрабандой.

«Мы находимся в худшем положении по сравнению с Латвией и Литвой, поскольку там доля ментоловых сигарет меньше: 17,8% в Латвии и 20,6% в Литве соответственно. Поэтому риск роста черного рынка для нас самый большой», - объяснил Паутс.

Запрет на ментол вытекает из принятой в мае 2014 года Директивы Европейского союза о табачных изделиях, которая запрещала отличительный вкус, но дала товарам, удельный вес которых составляет более 3% - в данном случае сигарет с ментолом - продление до мая этого года. Изменение вступит в силу во всех странах Европейского Союза.