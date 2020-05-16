Жители трех уездов больше не смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Если обычно жители Харью, Рапла и Пярну должны платить за билет при езде на автобусе уездной линии, то на время чрезвычайного положения, то есть в течение двух месяцев, они могли путешествовать бесплатно. С завершением чрезвычайного положения им придется входить в автобус только через переднюю дверь, сообщает ERR.