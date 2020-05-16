Сб, 16.05.2020
Понемногу всё разрешают открыть, в то же время рекомендуя без лишней необходимости никуда не ходить. Выглядит как "стой здесь, иди сюда". Олеся Лагашина
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  • Жители трех уездов больше не смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Жители трех уездов больше не смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Pärnu ühistransport.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Если обычно жители Харью, Рапла и Пярну должны платить за билет при езде на автобусе уездной линии, то на время чрезвычайного положения, то есть в течение двух месяцев, они могли путешествовать бесплатно. С завершением чрезвычайного положения им придется входить в автобус только через переднюю дверь, сообщает ERR.

Чтобы защитить водителей автобусов, передняя часть салона была закрыта во время чрезвычайного положения, и пассажирам не разрешили входить через переднюю дверь. 

С понедельника можно будет снова приобрести билет у водителя автобуса или валидировать проездной у входной двери.

Центр общественного транспорта Пярну подал запрос в Департамент шоссейных дорог о возмещении дополнительных расходов в размере около 120 000 евро, понесенных во время чрезвычайной ситуации.

Столица позволит не-таллиннцам ездить бесплатно в общественном транспорте до конца мая.

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