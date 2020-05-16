Жители трех уездов больше не смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Если обычно жители Харью, Рапла и Пярну должны платить за билет при езде на автобусе уездной линии, то на время чрезвычайного положения, то есть в течение двух месяцев, они могли путешествовать бесплатно. С завершением чрезвычайного положения им придется входить в автобус только через переднюю дверь, сообщает ERR.
Чтобы защитить водителей автобусов, передняя часть салона была закрыта во время чрезвычайного положения, и пассажирам не разрешили входить через переднюю дверь.
С понедельника можно будет снова приобрести билет у водителя автобуса или валидировать проездной у входной двери.
Центр общественного транспорта Пярну подал запрос в Департамент шоссейных дорог о возмещении дополнительных расходов в размере около 120 000 евро, понесенных во время чрезвычайной ситуации.
Столица позволит не-таллиннцам ездить бесплатно в общественном транспорте до конца мая.